Tijdens het eerste jaar van hun leven groeien kittens snel en neemt het gewicht toe omdat hun skelet en spieren zich ontwikkelen. Het is echter van essentieel belang dat ze het juiste gewicht hebben, omdat obesitas bij katten langdurige gezondheidsproblemen kan veroorzaken.

Wat is een dieet dat kittens alles geeft wat ze nodig hebben?

De voedingsbehoeften van kittens zijn anders dan die van een volwassen kat, omdat ze meer energie nodig hebben om hun groeiende lichaam van brandstof te voorzien. In eerste instantie krijgt uw kitten alles wat het nodig heeft uit de melk van de moeder en u zult zien dat het gewicht gestaag toeneemt. Wanneer u uw kitten begint te spenen om over te gaan op vast voedsel, moet u voedsel kiezen dat uw kitten voorziet van de juiste mix van essentiële voedingsstoffen om het gezond te houden.

Textuur en geur zijn voor een kitten belangrijker dan smaak, omdat het slechts vijfhonderd smaakpapillen heeft in vergelijking met de negenduizend die mensen hebben. Selecteer daarom de juiste voeding voor uw groeiende kitten. Geef uw kitten elke dag de aanbevolen portie voedsel en serveer deze in kleinere maaltijden gedurende de dag of laat het voedsel staan zodat uw kitten haar eigen inname kan regelen. Vers drinkwater en een rustige omgeving om te eten zijn twee andere vereisten.

In tegenstelling tot mensen hebben kittens geen variatie nodig in hun dieet. Beter is het om te vermijden ze verschillende soorten voedsel te geven, zoals etensresten, die niet noodzakelijkerwijs de voedingsstoffen bevatten die ze nodig hebben, maar wel kunnen bijdragen aan gewichtstoename en aan slecht eetgedrag zoals bedelen. Als u hun voedsel moet veranderen, doe dat dan geleidelijk, want hun spijsverteringsstelsel heeft moeite met het aanpassen aan plotselinge verschillen in voeding.

Hoe kan ik het gewicht van mijn kitten reguleren?

Naast het kiezen van geschikt voedsel voor uw kitten, kunt u het gewicht van uw kitten reguleren door het goed in de gaten te houden, vooral tijdens de eerste twaalf maanden. Voordat uw kitten vast voedsel gaat eten, weegt u uw kitten elke dag. Het zou consistent meer gewicht moeten krijgen. Als dat niet het geval is, moet u een dierenarts raadplegen om te zien of u het dieet moet aanvullen met melk voor kittens.

Vanaf het moment dat uw kitten ongeveer twee maanden oud is, weegt u het elke week of elke twee weken om te controleren hoe de groei verloopt. De grootste gewichtstoename begint bij vier tot vijf maanden, waarbij kittens gemiddeld 100 gram per week aankomen.