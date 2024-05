Alles wat je wilt weten over de rashond Maltezer



Van kop tot poot bedekt met zijdeachtige, witte lokken, en met een rechtopstaand postuur, heeft de Maltezer een bijna vorstelijke houding. Dat is eigenlijk wel toepasselijk, want deze kleine honden van een toy-ras worden beschouwd als één van de aristocraten van de hondenwereld. Zij schijnen zelfs vereerd te zijn geweest in de oude culturen van Egypte, Griekenland en Rome.

In de Romeinse tijd was de Maltezer ook een soort status- of modesymbool, waarbij dames uit de hogere klasse hun trouwe Maltezer altijd en overal bij zich droegen. Later steeg hun populariteit weer in de jaren 1800, toen ze favoriet werden bij de royalty's - waaronder verscheidene koninginnen van Engeland. Daardoor waren ze ook altijd te zien op de vroege hondenshows.

Tegenwoordig is de Maltezer een populaire keuze onder de bekende sterren. Grootheden als Marilyn Monroe, Jane Fonda, Elizabeth Taylor en Jessica Simpson zouden naar verluidt een Maltezer hebben of gehad hebben.

Ondanks hun kleine formaat zijn deze dappere diertjes heel zelfverzekerd en niet snel van hun stuk te brengen. Hun zelfverzekerdheid kan zich uiten in een eigen wil welke goed te sturen is door veel samen met de eigenaar te trainen en spelletjes te doen. Maltezers zijn heel slim en leren snel. Het zijn ook goede waakhonden - althans wat hun blaffen betreft. De Maltezer is gericht op zijn familie en zal het laten weten als er vreemden voor de deur staan.

Wanneer de Maltezer vrij van erfelijke ziektes is, hebben zij een goede levensverwachting. Een Maltezer kan zo maar 15+ worden.

Wanneer jouw Maltezer vrij is van erfelijke aandoeningen – goede fokkers doen er alles aan om gezonde pups ter wereld te laten komen – heeft hij een goede levensverwachting: tot wel 15+. Omdat dit ras klein van stuk is en dus wat fragiel, is begeleiding vanuit ouders met kleine kinderen extra belangrijk. Zowel het kleine hondje als de kinderen moeten leren met respect met elkaar om te gaan. Daarbij kunnen ze behoorlijk blaffen als het druk in hun omgeving is; niet altijd een fijne combinatie met drukke kleine kinderen. Ook worden ze niet graag lang alleen gelaten. Ze zijn het liefst de hele dag bij hun eigenaar; thuis op de bank, maar meegaan vinden ze ook heerlijk!