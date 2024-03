Skreddersydd ernæring spiller en grunnleggende rolle for å opprettholde helsen og skjønnheten til siameseren. Fôret gir energi som bidrar til de vitale funksjonene, og en komplett ernæringsformel for siameseren bør inneholde en tilpasset balanse av næringsstoffer. Ved å fôre katten på denne måten får den et kosthold som verken er mangelfullt eller overdrevent – begge deler kan ha negative effekter på kattens helse.

Rent, friskt vann skal til enhver tid være tilgjengelig for å bidra til god og regelmessig vannlating. Katter er også naturlig tilpasset til å spise små porsjoner – mellom 7 og 10 ganger om dagen.

Følgende anbefalinger er for friske dyr. Hvis katten din har helseproblemer, kontakter du veterinæren din, som vil foreskrive en spesifikk veterinærdiett.

Vekst

Vekst er en avgjørende fase i en kattunges liv. Dette er en tid med store forandringer, oppdagelser og nye møter. Når det gjelder behovet for energi, proteiner, mineraler og vitaminer, er dette mye større for en siameserkattunge enn for en voksen katt. Den trenger energi og næringsstoffer for å holde kroppen i form, men også for å vokse og utvikle seg. En kattunges vekst foregår i to faser:

Oppbygning – fra fødselen til 4 måneder

Avvenning er overgangen for kattunge fra flytende føde – morsmelk – til fast føde. Denne perioden samsvarer naturlig nok med tidspunktet da de får melketennene sine, ved 3 til 6 uker gamle. På dette stadiet er ikke kattungen i stand til å tygge enda, så et mykt måltid (bløtlagt fôrkule eller et tilpasset våtfôr) bidrar til å legge til rette for overgangen mellom flytende og fast føde. Mellom 4 og 12 uker etter fødselen avtar den naturlige immuniteten en kattunge får fra morens råmelk – eller den første melken – mens kattungens immunsystem gradvis utvikles. Denne kritiske tiden, kalt immunitetsgapet, krever et diverse typer antioksidanter, inkludert vitamin E, for å understøtte deres naturlige immunforsvar. Kattunger går gjennom en intens og spesielt delikat vekstperiode der de er utsatt for fordøyelsesproblemer. Kostholdet deres på dette tidspunktet bør ikke bare være energirikt for å dekke deres essensielle vekstbehov, men bør også inneholde svært lettfordøyelig protein for fordøyelsessystemet som fortsatt er i utvikling. Prebiotika, som frukto-oligosakkarider, kan også understøtte en sunn fordøyelse ved å bidra til å balansere tarmfloraen. Resultatet? Generelt god avføringskvalitet. Maten til kattungen må inneholde omega-3-fettsyrer – EPA-DHA – som bidrar til å støtte en god utvikling av nervesystem og hjerne.

Konsolidering og harmonisering – fra 4 måneder til 12 måneder