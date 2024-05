Selv om kattens vekt vil endre seg i løpet av livet, er det viktig at du er i stand til å se når vekten – enten for mye eller for lite – blir et helseproblem. Dette kan være vanskelig hvis vektøkningen eller reduksjonen har foregått over tid, men det er flere ting du kan se etter.

Vit hvilke katter som har en predisposisjon for vektøkning

Katteraser som har størst risiko for vektøkning er:

Korthårede katter av europeisk type, snarere enn renrasede katter

Fem til ti år gamle katter med redusert aktivitetsnivå

Hannkatter

De som har blitt kastrert/sterilisert, da dette kan utløse hurtig vektøkning

De som fôres fritt og mer enn det som anbefales

Innendørs katter med begrenset tilgang til mosjon og lek

Vit hvordan du kontrollerer kattens vekt

Det er mange variabler som påvirker kattens vekt, inkludert hver enkelt katts størrelse, rase, kjønn og alder. Dette betyr at å veie katten og sammenligne vekten med den oppgitte "idealvekten" ikke alltid er nøyaktig. I stedet kan du med noen få enkle trinn sjekke katten din hjemme.

Når du ser på katten din i profilen ovenfra, bør du tydelig kunne se beina deres, inkludert hulrommet i flanken og et klart skille mellom thorax og abdomen (bryst og mage). Hvis kattens konturer er veldig tydelige er det mulig at katten din er undervektig. Hvis konturene er utvidet med lite definisjon er det mulig at katten kan være overvektig.

Ved å ta på katten kan du gjøre deg opp tanker om hvorvidt vekten er sunn eller ikke. Kjenn forsiktig etter om du kan føle og telle ribbeina, kjenne skivene i ryggsøylen og musklene og en lomme med magefett. Deretter kan du bruke disse teknikkene for å vurdere om kattens vekt er til bekymring:

Hvis du kan føle ribbeina, men ikke kan se dem, betyr dette at katten er ved sin idealvekt.

Hvis du kan føle ribbeina, men ikke telle dem, betyr det at katten er overvektig

Hvis du ikke kan føle ribbenene i det hele tatt, er katten din sykelig overvektig

Det er viktig å ta med katten til veterinæren dersom du er bekymret for helsen dens. Det kan hende at veterinæren vil utføre de samme undersøkelsene, i tillegg til andre prøver for å finne ut om katten er ved en sunn vekt.