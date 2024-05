Urininkontinens hos katter

Etter hvert som katten din blir eldre, legger du kanskje merke til endringer i atferden, blant annet om de fremdeles bruker kattetoalettet eller foretrekker å gå utendørs på do. Inkontinens er et vanlig problem hos eldre katter, og årsakene er mange. Heldigvis finnes det effektive behandlinger.

Hva er symptomene på inkontinens hos eldre katter?

Hvis katten din lider av inkontinens, kan den ha problemer med å late vannet og anstrenge seg når den prøver. Alternativt kan det være at den ikke registrerer når den later vannet og etterlater seg spor av urin i huset. Katten kan ha diaré som er vanskelig å kontrollere eller slutte å bruke kattetoalettet som den tidligere har gjort.

Hva er årsaken til inkontinens hos seniorkatter?

Det er en rekke forskjellige årsaker til inkontinens hos katter, og hver av disse krever spesifikk behandling og forebyggende tiltak. Når katten blir eldre, svekkes musklene som er knyttet til vitale organer, og katten får mindre kontroll over dem. Svakere muskler rundt urinveiene eller tarmene kan gi inkontinens, siden katten ikke klarer å bruke dem effektivt for å forhindre eller støtte vannlatingen.

I noen tilfeller kan også artritt forårsake inkontinens hos eldre katter. Hvis den eldre katten lider av osteoartritt, kan det faktisk være smertefullt å bevege seg inn og ut av kattetoalettet, så det kan være at katten velger å late vannet på et sted med enklere adkomst. I disse tilfellene kan det være at den aldrende katten din ikke er inkontinent, så det er viktig å sjekke med veterinær for å få en nøyaktig diagnose.

Diabetes mellitus rammer én av 200 katter, med høyere hyppighet hos katter over 7 år. To av symptomene på diabetes er produksjon av store mengder urin og svært hyppig urinering, noe som kan gi inntrykk av inkontinens. Hvis katten din er overvektig, er den mer utsatt for å få diabetes. Hvis du merker at katten later vannet hyppigere og urinvolumet er høyere kombinert med økt tørst og sult, må du straks kontakte en veterinær.

Eldre og geriatriske katter kan også utvikle kognitiv funksjonsnedsettelse etter hvert som de eldes. Det anslås at dette gjelder for over 80 % av katter mellom 16 og 20 år. Kognitiv funksjonsnedsettelse gir seg utslag i søvnløshet, mer engstelse, desorientering og at den glemmer rutiner og hvor ting er plassert. Katten din kan ha symptomer på inkontinens hvis den lider av kognitiv svekkelse, siden den kan ha glemt hvor kattetoalettet er.