Hva eldre katter trenger fra kostholdet sitt

Hvilke spesifikke næringsstoffer trenger en seniorkatt?

For å fremme helsen under den naturlige aldringsprosessen, kan seniorkattens kosthold trenge en justering. For eksempel kan frie fettsyrer som EPA/DHA i kombinasjon med grønnskjellekstrakt bidra til å støttebevegeligheten til aldrende katter.



En redusert fordøyelsesfunksjon kan stille andre krav til fôret ogkan støttes med et nøye sammensatt kosthold og riktig et utvalg av kvalitetsnæringsstoffer. Lettfordøyelige proteiner kan for eksempel bidra til å støtte fordøyelsen til eldre katter. Sukkerbete kan ha en gunstig prebiotisk effekt, mens omega 3-fettsyrene EPA/DHA kan bidra til å støtte helse og fordøyelse.

Eldre katter kan ha problemer med nyrene og urinveiene. Å begrense mengden fosfor i kostholdet til eldre katter, kan bidra til å støtte nyrefunksjon. Hos katter med nyreproblemer, er fosfor et av de første elementene som kan samler seg opp i blodet. Våtfôr eller andre typer fôr som bidrar til å øke kattens vanninntak kan også bidra positivt, fordi de øker mengden urin katten kvitter seg med.

Kostholdet til seniorkatter har fire aspekter ved seg: Det skal være lettfordøyelig, komplett og balansert fullfôr, bidra til å opprettholde velværet og inneholder tilstrekkelige nivåer av næringsstoffer som er relevante for aldring. Snakk med veterinæren din for ytterligere rådgivning om hvilken type fôr som best oppfyller alle fire av seniorkattens krav.