Hva er felint immunsviktvirus?

Felint immunsviktvirus (FIV) er kattevarianten av HIV. Det er viktig å være klar over at mennesker ikke kan bli smittet med FIV, mens rundt 1–5 % av katter er bærere av viruset.

Når en katt er smittet med FIV, lever de med smitten resten av livet.

Hvordan spres FIV blant katter?

FIV spres gjennom slåssing og biting, så viruset forekommer hyppigere hos yngre, ikke-steriliserte katter som tilbringer tid ute, spesielt når de etablerer revir.

Det kan også spres gjennom blodoverføringer hvis blodet ikke er forhåndsscreenet.

Hva skjer hvis katten smittes med immunsviktviruset?

FIV utvikler seg veldig langsomt over flere år og bryter ned kattens hvite blodlegemer, noe som innebærer at de ikke lenger klarer å bekjempe sykdom. Denne svekkelsen av immunforsvaret gjør at katten er utsatt for sekundærinfeksjoner, og det tar lengre tid for å komme over mer hverdagslige plager og sykdommer.

Hva er symptomene på FIV?

En katt som lider av FIV, vil ha mange forskjellige symptomer. Som eier bør du være spesielt oppmerksom på enkelte av dem:

Vekttap

Feber

infeksjoner

Diaré

Sløvhet

Smittede katter kan også utvikle nevrologisk sykdom og enkelte kreftformer.

Finnes det tester som kan påvise hvorvidt katten min har FIV?

Veterinæren vil kunne fastslå om katten eller kattungen din har blitt smittet med FIV ved å ta en blodprøve.

Bør jeg vurdere å få katten avlivet hvis den har FIV?

Det er ingen grunn til å avlive en katt med FIV, men du må ta rimelige forholdsregler når det gjelder helsen, og katten bør ikke få streife fritt rundt siden den kan smitte andre katter.