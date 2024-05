Lær barna hvordan de tar vare på en katt

Katter er ikke bare fantastiske følgesvenner, de kan også spille en viktig rolle når barn skal lære om ansvar og omsorg for dyr i hverdagen.

Før du tar en katt eller kattunge inn i hjemmet, er det viktig å gi barna opplæringen, slik at både de og det nye kjæledyret føler seg trygge.

Slik lærer du opp barna i håndteringen av kjæledyr

Barn har ofte en tendens til å lage stor ståhei når det nye kjæledyret flytter inn. De blir begeistret og vil naturligvis leke med nykommeren. De fleste voksne katter vet å holde seg unna barna når de ikke ønsker oppmerksomhet, men det samme gjelder ikke for kattunger.

I alle tilfeller bør du forklare barna at det nye kjæledyret ikke er leketøy, og at de har behov for å være alene til bestemte tider. La dem få hilse på hverandre i et rolig miljø, og forklar at det er regler de må følge for å ta vare på det nye kjæledyret, slik at alle har det trygt og godt.

Slik kan du håndtere denne prosessen:

Be barna om å sitte på gulvet og la kattungen komme til dem først.

Lær barna hvordan de håndterer den nye kattungen med omsorg og respekt. Den beste måten å løfte kattungen på er å legge en åpen hånd under kattens mage og den andre hånden under bakenden. Det er best at barna ikke løfter opp kattungen selv hvis de ikke har blitt vist hvordan det gjøres.

Når barn koser med katten eller kattungen, skal den ikke holdes for hardt.

Lær barna at de aldri skal dra i kattens eller kattungens hale.

De skal ikke holde katten eller kattungen etter hodet eller halsen.

Barna skal ikke løfte katten eller kattungen ved å gripe den under forbena.

Forklar at de aldri må vekke katten eller kattungen, siden det er viktig for kattungen å få nok søvn til å vokse og styrke immunforsvaret.

Lær barna at livlig eller bråkete atferd kan stresse den nye kattungen, og at de må være rolige når de omgås det nye kjæledyret.

Slik sørger du for at kattungen og barna er trygge

Det er en rekke ting du kan gjøre for å sørge for at katten eller kattungen – og barna – er trygge. Her er noen tips: