En seniorkatt – over 12 år – kan noen ganger ha problemer med næringsopptaket. For å opprettholde vekten til aldrende katter og minimere risikoen for næringsmangel bør de gis en svært lettfordøyelig mat spekket med essensielle næringsstoffer.

Etter hvert som de blir eldre, lider katter i økende grad av tannproblemer, og for enkelte seniorkatter kan også smaks- og luktesansen avta, noe som kan føre til redusert fôrinntak. For å sikre at de fortsetter å spise nok fôr, må formen, størrelsen og hardheten – teksturen – til fôrkulene skreddersys etter den potensielt mer skjøre kjeven.

Merk at det høyeste energinivået for enhver katt fortsatt henger sammen med livsstilen, selv for aldrende katter. En seniorkatt som fortsetter å være ute regelmessig, vil ha godt av et kosthold med litt høyere fettinnhold. På den annen side reduserer ikke aldring risikoen for fedme for en innekatt. Kaloriinntaket bør fortsatt overvåkes nøye. Et fôr med moderat fettinnhold kan da være optimalt.

High-quality protein. Contrary to a widely held misconception, lowering the protein content in food brings little benefit in limiting kidney failure. On top of it, older dogs are less efficient at using dietary protein than younger dogs. Reducing the phosphorus content is a good way of slowing down the gradual deterioration of kidney function

A higher proportion of the trace elements iron, copper, zinc, and manganese to help maintain good condition of the skin and coat.

A higher quantity of polyunsaturated fatty acids (omega-3 and omega-6 fatty acids) to maintain the quality of the coat. Dogs can normally produce these fatty acids, but ageing can affect this physiological process.