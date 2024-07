Når du går til anskaffelse av en kattunge, er det veldig viktig at du gjør en grundig undersøkelse for å sørge for at du ikke støtter opp om uansvarlig oppdrett, og at det er et sunt kjæledyr som du tar med deg hjem.

Fordeler med å gå til anskaffelse av kattunge

Du får sannsynligvis et lengre liv sammen

Du kan fa en mer inngående medisinsk bakgrunn for kattungen

Kattunger har mindre sannsynlighet for å ha med seg atferdsproblemer relatert til tidligere erfaringer

Ulemper med å gå til anskaffelse av kattunge

Kattunger trenger mer omsorg og oppmerksomhet i begynnelsen enn voksne katter

Kattunger trenger trening

Kattunger kan behøve mer opplæring og medisinsk assistanse som for eksempel med vaksiner

Hvor går du til anskaffelse av en kattunge

Du kan kjøpe en kattunge fra en registrert oppdretter. Det viktigste er å sørge for at kattungene og moren er sunne og godt ivaretatt før du tar en med deg hjem. Unngå å kjøpe kattunger fra steder som ikke har respekt for dyrs velferd. Det anbefales på det sterkeste at du går til en anerkjent oppdretter eller selger. Det er en god idé å spørre veterinæren din om oppdrettere i lokalområdet.