Slik introduserer du katter for andre kjæledyr

Å introdusere en nykommer til etablerte kjæledyr kan være vanskelig. Selv om de selv bestemmer over sitt eget hierarki, må du ikke la dem være aggressive mot hverandre. Ta deg tid og vær tålmodig – dette er stadiet som legger grunnen for den felles fremtidige tilværelsen deres.

Å bli kjent med de omgivelsene, medlemmene av familien og andre dyr, er en viktig prosess i en kattunges liv og vil avgjøre hvor godt de slår seg til ro i det nye hjemmet. Det må være en prosess uten stress – sunn vekst og velvære er avhenger av omsorgen og oppmerksomheten de får i de tidlige fasene av livet.

Innføringen av andre dyr skal alltid kontrolleres. Hvis det ikke utføres riktig, kan det føre til forvirring og konfrontasjoner over felles ressurser og territorier. Før dyret introduseres, anbefales det å avlegge et besøk hos veterinæren. Her kan du forsikre deg om at kattungen ikke bærer på noe smittsomt som kan overføres til andre kjæledyr.

Det finnes enkelte grep du kan ta for å gjøre innføringen av en ny kattunge i et hjem med både katter og hunder enklere, men for støtte begge parter, er det visse ting du bør være klar over:

Hold kattungen adskilt fra andre kjæledyr de første dagene. Da kan de gradvis bli kjent med det nye miljøet.

Isoler kattungen i ett og ett rom, slik at den gradvis kan utforske huset og ikke føle trang til å gjemme seg under møblene.

Fortsett å gi kjæledyrene du har fra før, rikelig med oppmerksomhet. I de første dagene bør du holde på privilegiene det eldste kjæledyret hadde fra før (enten det er hund eller katt).

Sørg for at eksisterende kjæledyr føler seg trygge når de er på sitt eget territorium.

Ro ned den nye katten når den er på plassen sin (et stille rom),

På rommene som ikke brukes av kattungen, kan du gni den nedre delen av veggene med en klut som du tidligere har brukt til å tørke ansiktet og munnen til kattungen med, slik at det eldre kjæledyret ditt vennes til lukten.

Slik introduserer du kattungen din for eksisterende hunder

Hvis hunden din allerede er vant med og liker katter, vil denne prosessen være mye lettere. Om hunden er godt sosialisert, vil den også lett kunne akseptere en ny katt. Noen eldre hunder kan være mindre tolerante ovenfor katter, men vil fortsatt kunne lære å leve med dem. Det første møtet bør gjøres med hunden i bånd og katten løs. Med kontrollerte og gjentatte møter kan hunden og den nye katten finne en måte de kan leve fredelig sammen på.

Du kan gjøre det lettere ved å: