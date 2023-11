Katter er naturlig aktive dyr og trives med aktivitet i korte intervaller for å holde både kroppen og hodet aktivt og engasjert i omgivelsene. Utekatter streifer gjerne rundt i lokalmiljøet flere timer om dagen på jakt.

For å holde seg like tilfredse og sunne, trenger innekatter å bruke mye tid sammen med deg og ha massevis av leker som holder dem i aktivitet. Når du legger plan for mosjonering av en innekatt, husk å ta med mange lekeøkter og tid for samhandling hver dag. Det er viktig å sørge for at miljøet til en innekatt ikke blir kjedelig, siden dette kan føre til at de blir inaktive og legger unødvendig mye på seg.

Trening og lek er avgjørende for alle katter for å utvikle egne motoriske ferdigheter. Det gir også hjernetrim og oppmuntrer til sosial atferd. Hvis du sørger for at katten har nok plass til å leke, samt tilgang til til ulike katteleker, kloreleker og lekeøkter med deg, bidrar du til at den holder seg sunn og glad.