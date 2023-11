Til tross for mange gjetninger blant hundeelskere, er opprinnelsen til beaglen fortsatt litt innhyllet i mystikk. Men etter all sannsynlighet stammer de sannsynligvis fra romerske jakthunder som ble bruke til å fange kaniner og lignende dyr. I nyere tid har de dukket opp i malerier og litteratur helt siden dronning Elizabeth den førstes regjeringstid i England.



Den gang fantes det mindre, strihårede beagles – noen av dem var så små at de kunne tas med i lommen på en jegerfrakk. Størrelsen på beaglen har økt i årenes løp, men de mindre variantene av rasen, kjent som «lommebeagler», finnes fortsatt den dag i dag.

Den nøyaktige opprinnelsen til navnet beagle har gått tapt for lenge siden, men mange tror at ordet stammer fra det gæliske ordet «beag» (liten). Andre antyder at det kommer fra det franske uttrykket for jakthornenes høylytte klang («be'geule»).

Uansett hva som er riktig av dette, antas det at den moderne rasen beagle dukket opp i Storbritannia rundt 1830-tallet. Den antas å være en krysning mellom flere raser – muligens inkludert talbotstøver, North Country Beagle og Southern Hound – beaglens personlighet ser ut til å kombinere de beste trekkene fra disse rasene.

I 1890 ble The Beagle Club grunnlagt i Storbritannia, og rasestandarden fulgte snart etter. I dag er beaglen ofte å finne på lister over favorittraser over hele verden.