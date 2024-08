Border Collie

Border collier er intelligente og lojale hunder. De kar en sjarmerende, elegant og velbalansert karakter, og er både kraftige og utholdende.

Dette er brukshunder med mye energi, og de er kjærlige følgesvenner. Kravene de har til mosjon og trening, gjør at border collier er best egnet for eiere eller familier som allerede har erfaring med å eie en brukshund.

Kilde: Sentrale fakta og egenskaper hentet fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)