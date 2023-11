Hvordan opprettholde en sunn vekt på hunden din

Fôring av hunden for å opprettholde vekten

Hvis hunden nylig har gått opp eller ned i vekt og nå har den anbefalte vekten, har du to alternativer for den videre fôringen. Du kan holde deg til det samme fôret som du brukte under vektreduksjons-/økningsprosessen, øke eller redusere mengden etter behov for å opprettholde vekten, eller du kan velge et fôr med høyere energitetthet og beholde den samme mengden.

Det er lurt å høre med en veterinær før du starter denne prosessen for å forsikre deg om at mengdene tilpasses riktig. Veterinæren vil kunne gi deg råd om den beste fremgangsmåten og også om hvilket fôr som passer best for hunden din.

Fôrets energitetthet og kaloriverdi er en viktig faktor å ta hensyn til, og fôret skal også ha et høyt proteininnhold for å bidra til muskelmassen og et lavt fettinnhold for å hindre vektøkning. Enkelte fôrprodukter inneholder også en unik blanding av fibre som får hunden til å føle seg mettere med mindre porsjoner.

Etabler gode fôringsrutiner med hunden din

Du bør holde rutinene rundt måltidene innenfor faste rammer, slik at hunden best mulig er i stand til å opprettholde en sunn vekt. Gi fôret på samme sted, i den samme skålen og til samme tidspunkt på dagen, slik at den venner seg til de faste måltidstidene. Ikke gi den matrester eller gi etter for tigging, og bytt ut godbitene med fôrkuler som inngår i den totale daglige rasjonen. Det er også smart å veie hunden én gang i måneden og ta den til jevnlige helsesjekker for å få faglige råd fra veterinæren.

Med riktige rutiner vil du kunne hjelpe hunden din med å opprettholde en sunn vekt og en god livsstil. Kontakt veterinæren hvis du vil ha flere tips til hvordan du kan håndtere og regulere hundens vekt.