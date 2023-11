* Vi fraråder å la kjæledyr være alene over lengre tid. Fellesskap kan hindre følelsesmessig ubehag og destruktiv atferd. Snakk med veterinæren din for å få anbefalinger. Kjæledyr er forskjellige, selv innenfor samme rase. Dette øyeblikksbildet av denne rasens spesifikasjoner gir deg kun en indikasjon. For at et kjæledyr skal oppnå god atferd og være lykkelig anbefaler vi at du trener og sosialiserer det, samtidig som du ivaretar dyrets grunnleggende behov, både sosialt og atferdsmessig. Kjæledyr skal aldri etterlates sammen med et barn uten tilsyn. Kontakt oppdretteren eller veterinæren din for ytterligere råd. De fleste kjæledyr er sosiale og foretrekker selskap. De kan imidlertid læres opp til å takle ensomhet fra en tidlig alder. Søk råd hos veterinæren eller hundetreneren for å få hjelp med dette.