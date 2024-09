Hvorfor lider hunden min av vekttap?

Leversykdom hos hunder

Sammen med oppkast, matavvisning og generalisert slapphet er plutselig vekttap et tidlig tegn på leversykdom.

Eksokrin pankreainsufficiens (EPI) hos hunder

EPI er en lidelse der hunden ikke klarer å fordøye maten ordentlig, siden bukspyttkjertelen ikke produserer nok eller de riktige fordøyelsesenzymene som systemet trenger. Dette medfører at hunden ikke får de nødvendige næringsstoffene eller den energien den trenger, og vil begynne å gå ned i vekt. Denne tilstanden medfører også kronisk diaré og en voldsom appetitt, siden hunden prøver å skaffe seg den manglende energien ved å spise mer mat.

Diabetes hos hunder

Diabetes er dessverre en vanlig tilstand hos hunder. Når tilstanden er dårlig kontrollert, vil hunden sannsynligvis gå relativt raskt ned i vekt. Hunder diagnostiseres ofte med diabetes etter en innledende periode med økende vekttap. De fleste hunder med diabetes er middelaldrende eller eldre og sannsynligvis allerede ganske tynne med en redusert kroppsmasse. Hvis hunden din passer til denne beskrivelsen, er det viktig å holde et øye med vekten for å forsikre seg om at den er stabil.

Hvis du merker at hunden plutselig går ned i vekt

Siden plutselig vekttap er et vanlig symptom på enkelte komplekse, kroniske tilstander som f.eks. nyresvikt eller diabetes, er det avgjørende at du bestiller time hos en veterinær hvis du merker at hunden har gått raskt ned i vekt. Veterinæren vil foreta en rekke tester, finne ut hva som er den sannsynlige årsaken til vekttapet og tilby en skreddersydd behandlingsplan for kjæledyret ditt. Du kan bli bedt om å endre kostholdet for å gjenopprette vekten. Hvis det dreier seg om mage-tarm-problemer, må du lindre og håndtere symptomene.

Hvis du bekymrer deg for hundens vekt, bør du kontakte en veterinær umiddelbart for å få råd.