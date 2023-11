Labrador retriever-valpens ernæringsbehov for energi, proteiner, mineraler og vitaminer er forskjellig fra behovene til en voksen hund. Den trenger energi og næringsstoffer for å holde kroppen i form, men også for å vokse og utvikle seg. Frem til den er 15 måneder gammel utvikler immunsystemet til labrador retriever-valpen seg gradvis. Et kompleks av antioksidanter – blant annet vitamin E – kan bidra til å støtte det naturlige forsvaret i løpet av denne tiden preget av store endringer, oppdagelser og nye møter. Valpens fordøyelsesfunksjoner er også forskjellige fra dem hos en voksen labrador retriever: Fordøyelsessystemet er ikke modent ennå, så det er viktig å gi svært fordøyelige proteiner som kan brukes effektivt. Prebiotika, som frukto-oligosakkarider (FOS), støtter helse og fordøyelse ved å bidra til å balansere tarmfloraen, noe som gir god avføringskvalitet.

Konsentrasjoner av andre næringsstoffer er ofte høyere enn normalt i et fôr som er spesielt utviklet for vekst. Selv om kalsiuminnholdet i fôret må økes, er valper av stor rase mer følsomme for overdrevent kalsiuminntak. Det er viktig å forstå at tilføying av ingredienser i et komplett fôr som er tilpasset vekstfasen, i beste fall er unødvendig og i verste fall farlig for dyret, med mindre det er foreskrevet av en veterinær. Det anbefales å dele den daglige fôrmengden på tre måltider frem til valpen er 6 måneder gammel, og deretter gå over til to måltider per dag. Gjennom hele livet er det viktig å ikke fôre labrador retrieveren med menneskemat eller fettrik snacks. Belønn den i stedet med fôrkuler fra den daglige fôrrasjonen, og følg nøye fôringsveiledningen på emballasjen for å unngå omfattende vektøkning.