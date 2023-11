I voksen alder er hunder av små raser utsatt for munn- og tannsykdommer, nærmere bestemt opphopning av plakk og tannstein. Mopsens tenner og kjever trenger mye beskyttelse. En sammensetning som inneholder kalsiumkelatorer, bidrar til å redusere dannelsen av tannstein og til å understøtte den daglige munnhygienen. Formen og størrelsen på fôrkulen bør være designet for å gjøre det enklere for den brakykefaliske hunden din å plukke dem opp, og teksturen bør oppmuntre hunden til å tygge før den svelger. Hunder av små raser er kjent for å være kresne i matveien. En eksklusiv oppskrift med gode smaker, samt en fôrkulestørrelse med en bestemt tekstur, kan stimulere appetitten. Hunder av små raser er utsatt for urinsteiner – det anbefales derfor å gi et fôr som fremmer sunne urinveier. For mopser som hovedsakelig lever innendørs, kan svært lettfordøyelige proteiner, et egnet fiberinnhold og karbohydratkilder av svært høy kvalitet bidra til å redusere avføringens lukt og mengde. Et liv innendørs medfører ofte mindre aktivitet, derfor kan et tilpasset kaloriinnhold som samsvarer med det reduserte energibehovet, samt et fôr som inneholder L-karnitin som stimulerer til en sunn fettforbrenning, bidra til å opprettholde en ideell vekt. Vær oppmerksom på at i tillegg til en innendørs livsstil er kastrering også en faktor hos overvektige hunder.