Boxere er kjent for sin grenseløse energi, har et vennlig, morsomt og kjærlig temperament, og viser entusiasme for omtrent alt rundt seg. Det er så mye å glede seg over i livet – eller i det minste er det unnskyldningen deres, og den holder de fast ved.

Samtidig er det også en veldig mild, kjærlig hunderase som knytter sterke bånd til eierne. Boxere er også flinke med barn når de har fått litt trening, og er vanligvis veldig forsiktige og respektfulle overfor de rundt dem. Siden de noen ganger kan være litt mer voldsomme enn de har tenkt, er det imidlertid best å holde de minste unna – for sikkerhets skyld – men ellers er de kjent for å være en veldig pålitelig hund.

Boxere er en voktende og lojal rase, og vil bjeffe fryktløst på alt de oppfatter som en trussel mot menneskeflokken sin. Selv om det er mer sannsynlig at de slikker en fremmed enn noe annet. De er gode vakthunder uansett.

Boxere stammer opprinnelig fra jakthunder i Tyskland, hvor de hjalp med å finne byttedyr, og senere ble krysset med en mindre rase av typen mastiff fra England. Navnet stammer fra måten de sparrer med forpotene på – bokstavelig talt som en bokser – når de leker. Dette betyr at de kan være noe utsatt for å hoppe opp, men trening kan hjelpe.

Når det gjelder utseende, har boxere en kort, fin pels, karakteristisk butt snute og intelligente, mørkebrune øyne. Siden fargen deres kan variere fra tigret til fyldig rød til ren hvit, har hver hund et særegent utseende. Med sin muskuløse, atletiske kroppsform har de også en grasiøs, kraftig bevegelse.

Når det er nevnt, er det viktig å være klar over at boxere trenger minst to timer mosjon om dagen. De vil også ha nytte av noen treningstimer tidlig i livet for å holde den sprettende boxer-holdningen i sjakk. Men så lenge de har disse to tingene, sammen med mye kjærlighet fra eierne, vil boxere gjengjelde med stor hengivenhet. Det er ikke for ingenting at de blir sett på som et av de mest perfekte familiekjæledyrene.