Alt du trenger å vite om rasen



Verdig, føyelig og en bestevenn for livet – den engelske bulldogen har mange gode egenskaper som er verdt å trekke frem. Dette er en fantastisk familiehund med sterk lojalitet, den har lett for å trives og liker å glede deg i gjengjeld. I motsetning til hva enkelte kanskje tror, er den engelske bulldogen slett ikke lat. Den kompakte strukturen har den fra årtier med avl og en bakgrunn som jakthund. Og stolthet over egen kropp er en trend i tiden, ikke sant?

Bulldogens pels er også manges favoritt. Den er glatt og korthåret, og finnes i variantene klassisk beige og hvit med flekker av enten hvitt eller svart, med brokete innslag bare for moro skyld. Og nå litt trommevirvel ... den engelske bulldogen røyter svært lite.

Det er morsomt at bulldogen som ser så tøff ut, i virkeligheten er en veldig vennlig selskapshund. Én ting vil imidlertid gjøre den gretten: skjenn. Såpass gretten at den kanskje ignorerer deg hvis den føler at det er uberettiget.

Den engelske bulldogen er modig, noen ganger litt for modig, siden den har en tendens til å dominere andre hunder. Men du trenger ikke bekymre deg: Det handler bare om et konkurranseinstinkt. Den engelske bulldogen er supersosial med alle den har i livet sitt, og den er fornøyd med et par korte turer hver dag. En mosjonsmerknad: Kroppen til den engelske bulldogen er ikke laget for lange utflukter eller svømming. Med sin kompakte struktur vil den ikke klare å holde oppdrift, og den er ikke bygd for langdistanse.

Det største helseproblemet hos den engelske bulldogen er knyttet til pusten, siden ansiktet og neseborene er flate. Den er kjent som en brakykefalisk rase, og med en kort snute og nese og en underdimensjonert pustepassasje kan den få problemer ved høye og lave temperaturer. Hjerteproblemer, f.eks. arytmi eller uregelmessige hjerteslag, kan oppstå. Besøk veterinæren regelmessig for å sjekke helsen til den engelske bulldogen, og husk å kjøpe fra en ansvarlig oppdretter.