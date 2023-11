Alt du trenger å vite om rasen



Standard langhåret dachshund er en rase som er lett å omgås. En uforstyrrelig atferd og tonnevis med energi betyr at den til enhver tid er klar for lek. Igjen og igjen. Du vil alltid ha den kjærlige dachshunden ved din side. Den er kjent for å være hjertevarm. Og med en forventet levealder for mellom 12 og 16 år får dere mye tid sammen.

Siden denne rasen er så energisk, kan du ikke forvente deg en maratonkompis. Små turer rundt i nærområdet hver dag er nok til å holde både de små bena og den lange kroppen i form.

Dachshunden kommer i tre pelsversjoner: Strihåret, glatthåret og langhåret. Dachshunden finnes også i tre størrelser: Miniatyr, standard og kaninchen. Sistnevnte har et bredere bryst, målt til 30 cm, og en vekt på så lite som 3,5 kg. Kaninchen er tysk for "kanin", og størrelsen ble utviklet spesielt for å grave og jakte på kaniner eller andre smådyr. Tilhengere av rasen bruker ofte navnet "tweenies" om hundene med vekt mellom 5 og 7,5 kg. Denne kategorien er imidlertid ikke anerkjent av noen offisiell kennelklubb.

Dachshunden har en tendens til å være en selvstendig sjel, men den er overhodet ikke reservert. På den annen side knytter den seg veldig til én person. Det er viktig å trene standard langhåret dachshund riktig for å sikre at den sosialiseres best mulig og for å hindre at den småbiter når den møter fremmede. Med sin bakgrunn som sportshund er standard langhårede dachshunder iherdige, og burtrening kan hjelpe når det er nødvendig.

Dette en rase som også liker å få tildelt en oppgave, og den har ikke noe i mot å hjelpe deg med jobben din. Den er modig av natur og har ironisk nok en kraftig stemme til å være så liten – når den bjeffer, høres den ut som en stor hund.

Standard langhåret dachshund bør holdes varm, siden den lille kroppen ikke takler mye kulde. Vinterklær tilpasset hund kan være en god investering. Og dachshunden står bestemt løpet ut.