Historien til west highland white terrier har sin opprinnelse i det ulendte terrenget i Skottland for flere hundre år siden. De ble avlet frem for å jakte på rever og rotter, så de jaget rundt i det skotske terrenget for å hente bytte for sine herrer med sine kraftige tenner.

Faktisk forteller historien at den snøhvite pelsen deres – som en gang fantes i en rekke farger – har sine røtter i deres fortid som jakthunder. På 1800-tallet ble en hund som tilhørte en viss oberst Edward Malcolm fra Poltalloch, på vestkysten av Skottland, ved et uhell skutt og drept etter å ha blitt forvekslet med en rev. Derfor ble de etter dette avlet frem med hvit pels for å unngå at feilen skulle skje igjen.

De ble opprinnelig kalt for Roseneath-terrier – etter den skotske eiendommen som hundene med hvit pels kom fra – og de ble kjent som west highland white terrier fra slutten av 1800-tallet. Rasen ble offisielt anerkjent av Kennel Club of the United Kingdom i 1907, og av American Kennel Club i 1908.

Interessant nok har Skottland på en måte blitt synonymt med terriere. I tillegg til "westien" kan dette landet også gjøre krav på terriere av rasene Cairn, Skye, Scottish og Dandie dinmont.