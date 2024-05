Hudallergier hos hund

Hunder kan ha anlegg for sensitiv hud og kan til og med utvikle allergier mot bestemte ting i kostholdet eller miljøet. Før du går til veterinær, er det flere ting som er viktige å forstå om sannsynligheten for at hunden din har en allergi.

Hva er en allergi hos hunder?

En allergi er en reaksjon utløst av et bestemt element – inni eller utenfor kroppen – kjent som et allergen. Disse kan være unike for en enkelt hund eller mer generelt kjent ut fra hundens rase, alder eller populasjon. Reaksjonen utløses av immunsystemet som overkompenserer og reagerer unormalt på det som vanligvis er et normalt miljøproblem eller et problem på innsiden.

Hva er noen vanlige allergier hos hunder?

På tvers av hundepopulasjonen er det noen vanlige allergiske reaksjoner du bør se etter. En av disse reaksjonene kommer fra loppebitt, hvor hundens hud reagerer mer dramatisk enn det som er vanlig for et loppebitt. Dette kan også skje med mygg og andre parasitter. Hunder kan også ha allergier som ligner på menneskers, og få en reaksjon på miljøfaktorer slik som pollen eller støvmidd.

Hunder kan være overfølsomme for visse stoffer i mat, noe som kan utvikle seg til en allergi. Dette inkluderer histamin, som finnes i visse typer proteiner, tomater og spinat, samt næringsstoffer som finnes i noen korntyper. Noen av næringsstoffene som hunder er overfølsomme overfor, kan bli funnet i noen typer hundemat, som da forårsaker unødvendige reaksjoner på hud og kropp.

Hvilke symptomer har allergi hos hund?

Det første du sannsynligvis vil legge merke til hos hunden din, er en atferdsendring; de vil klø og klore seg mye mer enn normalt, enten på et bestemt sted på kroppen eller overalt. Ved nærmere undersøkelser kan det være du ser at de har symptomer som du vil forbinde med en allergi hos et menneske. Huden kan se rød ut, føles tørr og flasset og virke kløende.