Vanlige hudlidelser hos hunder

Avhengig av hundens rase, alder og en rekke genetiske faktorer kan det hende du finner ut at de er ekstra utsatte for å få hudlidelser. Du kan påskynde hundens rekonvalesens og hindre fremtidige problemer på flere enkle måter.

Hva er viktig med din hunds hud?

Hundens hud virker som en barriere mellom dens organer, muskler og skjelett og dens omgivelser. Det er det største organet i kroppen og med pelsen inkludert utgjør disse to rundt 12 % av hele kroppsvekten. Huden gir essensiell beskyttelse mot parasitter, lagrer fett, vann og vitaminer, og rommer følsomme nerveender.

Huden er en barriere som forhindrer vanntap, reduserer sjansen for dehydrering og bidrar til å regulere kroppstemperaturen. Hundens hud skiller også ut talg, en oljeliknende væske som skaper en biofilm på overflaten av huden. Denne filmen beskytter mot ytre trusler ved å håndtere balansen mellom "gode" og "dårlige" bakterier, og bidrar til å forhindre at bakterier multipliseres. Den opprettholder også pH-balansen i hundens hud for å forhindre irritasjon skapt av miljøforandringer.

På disse måtene er hundens hud et viktig filter mellom dens miljø og kropp, og må ivaretas ordentlig.

Hva er symptomene på hudlidelser hos min hund?

I likhet med symptomene på en hudlidelse hos et menneske, kan hunden din lide av tørr, irritert eller rød hud på enkelte områder. Pelsen deres kan virke tørr eller fettete, det kan være noe pelstap eller det kan hende du legger merke til at de har flass. Det er sannsynlig at det første symptomet du vil se, er at hunden din klør seg mer etter hvert som den forsøker å lindre noe av sitt ubehag.

Enkelte hunderaser har rasespesifikke hudlidelser. Hunder som bulldogger eller mops kan irriteres av at bakterier og gjærsopp som "fester seg" i hudfoldene deres. Mellomstore hunder som tilbringer mye tid ute eller i jobb blir utsatt for miljøstress, noe som betyr at hudens naturlige forsvar trenger spesiell støtte. schæfer, dalmatinere, dvergschnauzere og shih tzuer har alle like følsom hud, så det er viktig å spørre veterinæren din om det er noen genetiske predisposisjoner som gjør hunden din ekstra utsatt for hudlidelser som du bør vite om.