Hvordan belønner jeg hunden min på en ansvarlig måte?

Ved å belønne ønsket atferd hos hunden bidrar du til at den gradvis lærer mer. Som belønning kan du bruke noe hunden synes er morsomt eller godt, som for eksempel litt lek eller en godbit.

Ikke øk antallet kalorier

De fleste hundeeiere bruker godbiter som belønning. Men visste du at slike godsaker ofte inneholder mange ekstra kalorier?

Derfor bør du være forsiktig, slik at hunden din ikke blir overvektig. Overvekt øker risikoen for hud- og/eller pelsproblemer samt diabetes.

Derfor bør kaloriene i godbitene trekkes fra hundens daglige matrasjon.

Ansvarlig belønning

Vær forsiktig med å gi andre godbiter enn valpens eget fôr som belønning. Hundesnacks har en annen sammensetning enn det spesialtilpassede valpefôret og kan ha negativ innvirkning på valpens helse.

Store hunderaser bør for eksempel ikke få i seg for mye kalsium, siden dette kan påvirke skjelettets utvikling negativt.

Valpens fordøyelsesorganer er fortsatt sårbare og kan bli irritert hvis valpen får annet enn sitt eget fôr som belønning.

Variasjon er positivt!

Sørg for at hunden ikke alltid får samme belønning. Bytt ut maten med litt kos eller et par oppmuntrende ord. Da holder hunden motivasjonen oppe.