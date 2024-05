Hvis du har lagt merke til endringer i hundens fordøyelse, avføring eller spising, er det viktig å ta den med til veterinæren din slik at de kan utføre en full undersøkelse. Det finnes også mange tegn du kan se etter som kan indikere spesifikke fordøyelsesproblemer.

Å forstå hundens fordøyelse og hva som er "normalt" for dem når det kommer til avføring og andre kroppsfunksjoner, er nyttig, da du raskt kan få øye på om noe ikke er riktig.

Diaré og fordøyelsesproblemer hos hunder

Diaré er et vanlig symptom på fordøyelsesproblemer, spesielt med tykk og/eller tynntarmen. Hvis hunden din har diaré, vil de føle behovet for å gjøre sitt fornødne oftere og gjøre det veldig jevnlig. Avføringen deres er sannsynligvis mer rennende enn solid, og kan inneholde slim. Problemer med tykktarmen fører til at hunden din har små mengder med diaré, men at disse kommer svært ofte.

Forstoppelse hos hunder

Forstoppelse er et annet vanlig symptom på fordøyelsesproblemer, og kan ha en rekke potensielle underliggende årsaker. Hvis hunden din har forstoppelse, vil avføringen være hard eller tørr, og de vil gjøre sitt fornødne ganske sjeldent. De kan også vise tegn på økt anstrengelse når de forsøker å gjøre sitt fornødne.