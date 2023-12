Kastrering av en tispevalp er et vanlig inngrep, men du bør sørge for å være godt informert før du tar beslutningen. Det er mange fordeler med å få valpen sterilisert, men det kan også ha umiddelbare effekter på atferden og spesielt de ernæringsmessige behovene.

Hva er kastrering?

Betegnelsen kastrering brukes om sterilisering av en tispevalp. Den samme betegnelsen brukes også om kastrering av hannvalper.

Hva skjer når valpen min blir kastrert?

Når valpen din blir kastrert, gjennomgår hun en medisinsk operasjon utført av en veterinær. Veterinæren fjerner valpens eggstokker. Avhengig av veterinærens anbefalinger og vurdering kan også eggledere og livmor fjernes. Etter en kastrering vil ikke en tispe kunne reprodusere seg og hun får heller ikke løpetid.

Når er det beste tidspunktet for kastrering av valpen?

Veterinæren din vil kunne gi deg råd om den beste alderen for kjæledyret ditt som skal kastreres, om de forskjellige steriliseringsmetodene som er tilgjengelige, og også hjelpe deg med å finne den beste dietten for hunden din når de er kastrert.



Hva er fordelene med å kastrere valpen?

Det er mange positive aspekter ved å få valpen kastrert, både for valpens helse og velvære og for hjemmemiljøet ditt.

Det reduserer sannsynligheten betydelig for at hannhunder markerer i hagen din når hunden din har løpetid.

Det kan hindre utvikling av eller redusere visse svulster, blant annet i bryst, eggstokker og livmor

Det hindrer uønskede valpekull

Hvordan endrer atferden og de ernæringsmessige behovene seg etter kastrering?

Kastrering både av tisper og hannhunder vil endre atferden på grunn av endringer i hormoner og stoffskiftet. Tispen vil ikke lenger ha løpetid, og atferden forbundet med denne, for eksempel rastløshet og lokking, vil også forsvinne. Kostholdsbehovene hennes endres også.

Hvis du bestemmer deg for å få valpen kastrert, er det viktig at du er klar over at de ernæringsmessige behovene endrer seg. Etter operasjonen kan valpen din legge på seg i løpet av få uker eller måneder, siden stoffskiftet har endret seg betydelig. Det er viktig å snakke med veterinæren om hvilken vekt valpen bør ha, og hvordan du kan justere matinntaket for å ta høyde for kastreringen. Du bør også gi henne et spesialfôr for kastrerte hunder som har den riktige næringsbalansen.

Kastrering av tispevalpen kan være gunstig på mange måter både for henne og for hjemmemiljøet, men det er en beslutning du ikke skal ta for raskt. Hvis du lurer på noe, vil du få svar hos veterinæren.