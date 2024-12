Owczarek australijski to rasa wyhodowana w Ameryce, chociaż jej korzenie sięgają psów pasterskich z australijskiego Down Under. Te pewne siebie i niezwykle energiczne psy cenione przez hodowców bydła na zachodzie Stanów Zjednoczonych, trafiły do Ameryki wraz z baskijskimi osadnikami z Australii. Jak pokazuje historia, żadne granice nie były dla tej rasy przeszkodą. Bardzo zwinny i zawsze chętny do pracy owczarek australijski ma zrównoważony temperament, co czyni go również cenionym psem sportowym i do towarzystwa.

Oficjalna nazwa: owczarek australijski

Pochodzenie: Stany Zjednoczone