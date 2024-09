Problemy ze stawami biodrowymi

As a tall breed, the Great Dane can be prone to osteoarticular diseases – or diseases of the bones and joints. In particular, the Great Dane breed can suffer from antebrachial growth deformities. These deformities of the dogs’ forelegs can lead to limited movement and pain. To avoid conditions such as these, feeding Great Danes the correct food from puppyhood is important, as is avoiding calcium supplements.



Dog niemiecki ze względu na wielkość i masę ciała jest rasą podatną na choroby kości i stawów. W szczególności u dogów niemieckich mogą występować podczas wzrostu deformacje kości przedramienia. Takie zaburzenia mogą powodować ograniczenia ruchu i ból. Dla zapobiegania tego typu schorzeniom bardzo ważne jest prawidłowe żywienie dogów niemieckich w okresie wzrostu oraz unikanie suplementacji wapnia.