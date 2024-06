Razlaga sestavin v hrani za hišne ljubljenčke

Primeri maščob in olj

Primeri teh sestavin vključujejo ribje olje, rastlinska olja, kot sta sojino in sončnično olje, ter živalske maščobe, vključno s piščančjo maščobo.

Kaj zagotavljajo maščobe in olja?

Maščobe in olja so vir energije, maščobnih kislin omega-3, kot sta EPA in DHA, in omega-6. Maščobe in olja lahko vsebujejo tudi vitamina D in E.

Prednosti maščob in olj

V omejenih količinah so maščobe in olja ključni za shranjevanje energije; gram maščobe predstavlja približno 9 kcal presnovne energije, kar je skoraj dvainpolkrat več od grama ogljikovih hidratov ali beljakovin. Maščobe in olja podpirajo protivnetne lastnosti in zdravje kože, celovitost kože in sintezo prostaglandinov. Esencialne maščobne kisline imajo tudi vlogo celičnih gradnikov in delujejo kot sprožilci določenih hormonov.