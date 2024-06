Hranilna vrednost zrnja v hrani za mačke in pse

Ena glavnih prehranskih koristi žitaric so visokokakovostni ogljikovi hidrati, ki jih zagotavljajo. Ogljikovi hidrati so poleg maščob in beljakovin ena od treh kategorij makrohranil, ki so vključena v prehrano za živali in so glavni vir energije za hišne ljubljenčke.2 Zrnje in žitarice vsebujejo tudi veliko vlaknin, ki so koristna hranilna snov za podporo zdravih prebavil pri mačkah in psih.

Dejansko so nekatera žita, na primer rjavi ali beli riž, priporočljiva za pse ali mačke, ki imajo težave s prebavili, kot je driska, saj jih hišni ljubljenčki po naravi lahko prebavijo.

Ali lahko mačke in psi prebavijo žito?

Poleg hranilnih snovi, ki jih ponujajo zrnje in žitarice, je treba upoštevati tudi prebavljivost za hišne ljubljenčke. Prebavljivost se nanaša na to, koliko hranilnih snovi je hrana sposobna zagotoviti. Sestavina je lahko na primer bogata s hranilnimi snovmi, vendar jo mačka ali pes težko prebavi. To pomeni, da črevesje živali absorbira manj hranilnih snovi in posledično jih manj pride v krvni obtok.

Sestavina, ki je za hišne ljubljenčke dobro prebavljiva, lahko zagotovi veliko večji delež hranilnih snovi, zato je lahko prehranska korist za mačko ali psa na enaki ravni, koncentrirana v manjše porcije.

Mačke in psi lahko prebavijo predelano žito z uporabo encimov, ki so običajno prisotni v njihovem prebavnem sistemu: amilaza za škrob in proteaze za beljakovine.

Pri pridobivanju najbolj hranljivih, prebavljivih elementov zrnja ali žitaric se surovina v proizvodnem procesu zmelje in segreje. S tem odstranimo slabše prebavljivo zunanjo lupino in ohranimo hranilne snovi, ki jih mačke in psi potrebujejo.

Po tem postopku mletja in kuhanja so lahko nekatere rastlinske beljakovine dejansko lažje prebavljive kot živalske. To dokazuje primerjava prebavljivosti virov surovih beljakovin s pšeničnim glutenom (99 %) in sojinim izolatom (95 %), ki prekaša dehidrirano moko iz svinjine (92 %), perutnine (88 %) in jagnjetine (88 %).3