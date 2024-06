Razvoj možganov mačjega mladiča

Mladiči rastejo izredno hitro in skoraj čez noč iz puhastih kepic zrastejo v večje mladiče, do trenutka, ko odrastejo, pa se njihova rojstna teža poveča za 40- do 50-krat. Se vam zdi to neverjetno? Berite naprej, saj vas resnično zanimiva dejstva šele čakajo. Mladiči se rodijo slepi in z zaprtimi očmi, pri 8 tednih pa imajo že dobro razvit tridimenzionalni in nočni vid. Ste vedeli, da se jim samo v 10 dneh po rojstvu brbončice tako razvijejo, da lahko začutijo razliko med grenkimi, kislimi, slanimi in mesnimi okusi? Osupljivo! Nenazadnje pa se z vratolomno hitrostjo razvijajo tudi njihovi možgani in živčni sistem, zlasti v prvih nekaj tednih. V samo 3 mesecih bodo možgani vašega mladiča tako veliki kot možgani odrasle mačke.

Podrobnejši pogled na to ključno obdobje v življenju mladiča.

Neverjetno dejstvo je, da se skoraj vse v telesu vašega mladiča razvije naenkrat. Poleg možganov in brbončic se spreminja tudi struktura kosti, ki tvorijo gibalni sistem, ki vaši mucki pomaga pri premikanju. Njihov živčni sistem postaja učinkovitejši. Sporočila med možgani in telesom postajajo boljša in bolj natančna, kar je obdobje, ko se mladiči nehajo smešno opotekati in postajajo čedalje bolj gibčni.

Bolj so mobilni, dlje se lahko odpravijo, prav tako pa postanejo bolj radovedni. Nenehno spoznavajo svoje okolje in ljudi okoli sebe. To obdobje učenja doseže vrhunec pri približno 8-9 tednih starosti, kar je odličen čas za začetek urjenja, da se lahko razvijejo v vzgojene odrasle mačke, prav tako pa je to pravi čas, da poskrbite, da bo vaš dom zaščiten in varen!

Da bi mladič vse to izpolnil v najboljši kondiciji, potrebuje pravo gorivo. Pomanjkanje hranljivih snovi v tem odločilnem obdobju lahko povzroči zdravstvene težave za vse življenje, kot je slab vid ali celo slepota. Zato je tudi tako pomembno, da jih v tej za razvoj njihovih možganov tako pomembni fazi hranimo z ustrezno hrano.