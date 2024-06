Pri izbiri hrane za nemško dogo je treba upoštevati več dejavnikov: starost, življenjski slog, stopnjo gibanja, fiziološko stanje in zdravje, vključno z morebitno boleznijo ali občutljivostjo. Hrana zagotavlja energijo za življenjske funkcije psa. Popolna prehranska formula mora vsebovati prilagojeno ravnovesje hranilnih snovi, s čimer se izognete morebitnemu pomanjkanju ali presežku hranilnih snovi v prehrani, kar bi lahko škodljivo vplivalo na psa. Ker imajo psi velikanskih pasem večje tveganje za stanje, imenovano volvulus želodčne dilatacije (GDV), kjer se želodec prenapne in zavrti zaradi presežka plinov, ki je običajno posledica prekomernega hranjenja med obrokom, priporočamo, da dnevni odmerek razdelite na tri. obroke za mladičke in poskušajte to rutino ohraniti tudi v odrasli dobi. Za zagotavljanje rednega odvajanja urina mora biti vedno na voljo čista in sveža voda. V vročem vremenu in zlasti pri gibanju na prostem s seboj prinesite vodo, potrebno za pogoste premore za vodo, ki jih potrebuje vaš pes. Vnos energije bo morda treba prilagoditi tudi podnebnim razmeram. Pri psu, ki pozimi živi na prostem, bodo potrebe po energiji večje. Naslednja priporočila veljajo za zdrave živali. Če ima vaš pes zdravstvene težave, se posvetujte z veterinarjem, ki vam bo predpisal ekskluzivno veterinarsko dieto.

Potrebe mladiča nemške doge po energiji, beljakovinah, mineralih in vitaminih so večje kot pri odraslem psu. Energijo in hranilne snovi potrebujejo za vzdrževanje svojega telesa, pa tudi za rast in razvoj. Med rastjo se imunski sistem mladičev nemške doge razvija postopoma. Kompleks antioksidantov, vključno z vitaminom E – lahko pripomore k vzpostavitvi naravne obrambe v obdobju velikih sprememb, odkritij in novih srečanj. Tudi njihove prebavne funkcije so tedaj drugačne kot pri odrasli nemški dogi: prebavni sistem še ni povsem razvit, zato je pomembno, da zagotovite lahko prebavljive beljakovine, ki se bodo učinkovito uporabile za izgradnjo kosti, tkiv in organov. Prebiotiki, kot so fruktooligosaharidi, lahko podpirajo zdravo prebavo in prispevajo k ravnovesju črevesne flore, posledično pa zagotavljajo tudi izločanje kakovostnega blata.

Mladiči velikih pasem, pri katerih je obdobje rasti dolgo in intenzivno, so še posebej dovzetni za težave z okostjem in sklepi, vključno z okvarami okončin, deformacijami kosti ter poškodbami sklepov.