Vse, kar morate vedeti o pasmi



Labradorci nikakor niso lenuhi. Radi plavajo, se igrajo, lovijo žoge in hodijo na dolge sprehode z ljudmi, ki jih imajo najraje. Labradorci so pripravljeni na vse podvige. To vključuje treninge. Zaradi prirojene inteligence jim treningi običajno zelo ustrezajo. So uravnovešeni in igrivi, po ustrezni vzgoji pa tudi dobro shajajo z otroki. Pogosto se jih usposobi za terapevtske pse, saj je njihov značaj izjemno primeren za pse vodnike. Imajo tudi precej dobre manire.

Vendar pa ne smete pozabiti, da to pasmo motivira predvsem ena stvar: apetit. Zaradi tega bo pri labradorcih morda težje ohraniti zdravo težo kot pri drugih pasmah. Z uravnoteženo prehrano, primerno za labradorce, veliko vadbe in dobrim veterinarjem boste poskrbeli za zdravega in zadovoljnega psa.

Je precej robusten in mišičast, z močno čeljustjo in velikim nosom. Njegove oči so običajno rjave ali lešnikove barve ter odsevajo nežnost, inteligenco in predanost. Ko Labradorec pogleda lastnika, povezavo med njima opazijo vsi.

Dlaka labradorcev je kratka in debela, ni nakodrana ali različnih dolžin, podlanka pa je odporna na vremenske razmere. Dlaka je lahko rumene (od svetle krem do rumenordeče barve), rjave ali povsem črne barve. Rep, ki se pogosto giba precej živahno, je ob rojstvu precej debel. Labradorci so povsem prekriti z gosto dlako, zaradi česar je rep videti zaobljen in spominja na rep vidre. Dobronameren nasvet: Ko je labradorec vesel, da vas vidi, ne ovirajte njegovega repa.

Pasma labradorca je znana po prijaznem značaju in se prilagodi praktično vsakim življenjskim pogojem. Kot družinski pes bo zbral potrpljenje, da bo počakal na vrnitev otrok iz šole, in se nato navdušeno napotil na vrt, da bi se igral z njimi. Čeprav labradorec zalaja, ko zasliši čudne ali glasne zvoke, ne gre za odličnega psa čuvaja – po ustrezni socializaciji ne čuti več nobene težnje po agresivnosti in ne bi napadel človeka ali drugih hišnih ljubljenčkov.