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Потреби кожного кота та собаки для забезпечення здоров’я дуже різні. Ми створюємо раціони, що відповідають особливим потребам тварин та допомагають їм залишатися здоровими протягом всього життя.

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black and white german shepherd

Як Royal Canin допомагає українським тваринам

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Дізнайтесь більше про наші раціони:

Cat packages

Раціони для котів

Kitten packages

Раціони для кошенят

Dog packages

Раціони для собак

Puppy packages

Раціони для цуценят

playful kitten and puppy

Здоров'я - основа життя

Перший рік життя дуже важливий для здорового розвитку цуценят та кошенят. Від харчування на цьому етапі залежить стан їх здоров'я протягом усього життя.
КошеняЦуценя

Mars виділив додаткові 13,5 мільйонів доларів на допомогу Україні

Жахлива війна росії в Україні викликає в нас все такий же сильний біль та смуток. Ми продовжуємо підтримувати народ України та наших  співробітників.

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Не знаєте, який корм підійде вашому коту чи собаці?

Відкрийте для себе здорове харчування для вашого улюбленця всього за кілька кліків. 
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Дізнайтесь вартість харчування на день для свого улюбленця

Перейди до чат-бота і всього за 2 хвилини обери персональний раціон для кота чи собаки та дізнайся його вартість на день.
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cat and dog breeds

Дізнайтесь більше про породи

Кожна порода унікальна, як і їхні потреби у здоров’ї. Отримайте поради та інформацію про деякі породи і збалансоване харчування для них.
Породи котівПороди собак