Крихітне кошеня, яке ви принесли додому, ще таке безпорадне. Перший рік життя - найвразливіший період, але він триває недовго. Ваш улюбленець буде швидко рости, і ви маєте забезпечити йому все необхідне для здорового розвитку.

Незалежно від того, чи ви новачок у догляді за кошенятами, чи просто хочете пригадати інформацію, наші рекомендації з догляду мають на меті допомогти вам виростити кошеня здоровим і забезпечити йому найкращий старт у житті.