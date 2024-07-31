Рекомендації з догляду за кошенятами
Крихітне кошеня, яке ви принесли додому, ще таке безпорадне. Перший рік життя - найвразливіший період, але він триває недовго. Ваш улюбленець буде швидко рости, і ви маєте забезпечити йому все необхідне для здорового розвитку.
Незалежно від того, чи ви новачок у догляді за кошенятами, чи просто хочете пригадати інформацію, наші рекомендації з догляду мають на меті допомогти вам виростити кошеня здоровим і забезпечити йому найкращий старт у житті.
1. Розвиток кошеняти від “А” до “Я”
Протягом першого року ваше кошеня переживатиме кілька етапів розвитку. На кожному з них відбуваються як фізичні, так і когнітивні зміни. Якщо ви знатимете, на якій саме стадії перебуває ваше кошеня, ви зможете впевнено підтримувати його розвиток.
Усі дослідження свідчать, що міцний фундамент для здоров'я в майбутньому закладається одразу після народження кошеняти. Пам’ятайте, що мірою дорослішання харчові потреби змінюються, тож знання того, що потрібно для оптимального ростуна кожному етапі, допоможе вам забезпечити вашому улюбленцю високу якість життя.
Виховання кошеняти не є чимось складним, але ви, як і більшість майбутніх власників домашніх тварин, можете мати запитання. Наші рекомендації з догляду міститять усю необхідну інформацію, яка знадобиться вам, щоб виростити здорове кошеня.
Зір
Для повного розвитку зору та просторового сприйняття кошеняті потрібно до чотирьох тижнів.
Імунна система та захисні сили організму
У перші шість місяців життя незріла імунна система кошеняти захищає його від мільйонів мікробів.
Потроєння ваги
При народженні більшість кошенят важать близько 100 грамів. За тиждень вони подвоюють цю вагу, а за 21 день - потроюють цей показник.
Здорові кістки
Протягом першого року життя кістки кошеняти повинні вирости і стати в чотири рази міцнішими за бетон.
Стрімке зростання
Протягом перших шести місяців життя розвиток кошеняти можна порівняти із розвитком людини у перші 10 років життя.
Здорове харчування для кошенят
Наші продукти розроблені з метою супроводжувати розвиток вашого кошеняти на кожному етапі життя. Вони допомагають забезпечити значні переваги завдяки спеціально дібраним поживним речовинам.
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2. Підготовка до появи кошеняти
Стати власником кошеняти - це дуже відповідальний крок та захопливий досвід, але без певної попередньої підготовки перші дні можуть виявитися трохи неорганізованими. Хороша новина полягає в тому, що так не буде завжди!
Попереду на ваше кошеня чекає чимало нових пригод та ніжних обіймів. Щоб підготуватися до появи тварини належним чином, вам необхідно мати чітке уявлення про те, що потрібно кошеняті для того, щоб вирости здоровою твариною. Ми зібрали всю інформацію, яка може допомогти вам виростити кошеня саме таким, яким ви його і уявляли.
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3. Годування кошеня
У процесі зростання кошенята мають специфічні потреби у харчуванні, тож цілком нормально задаватися питанням, чим і як їх годувати. Вирішити, який корм найкраще відповідає їх потребам, що змінюються, не так складно, якщо ви знаєте про основи харчування кошенят. Дізнайтеся більше про унікальні потреби вашого кошеняти в харчуванні та поживних речовинах, щоб забезпечити йому здорове майбутнє.
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4. Догляд за кошеням
Мати вашого кошеняти зробила найважливіше - дала йому життя, забезпечила харчуванням у перші тижні, подбала про імунітет та соціалізацію, необхідні для здорового старту в житті. Проте в той день, коли ви приносите кошеня додому, забезпечення всіх його потреб залежить лише від вас.
Кошенята мають незрілу імунну систему. Після відлучення і з початком переходу на твердий корм імунітет кошенят знижується, що робить їх потенційно вразливими до різних хвороб. Перший крок на шляху до здорового майбутнього вашого кошеняти - це візит до ветеринарного лікаря.
Піклування про здоров’я кошеняти передбачає регулярні медичні огляди, планові щеплення, обробки від паразитів та стоматологічну допомогу. Пошук ветеринарного лікаря неподалік від вашого місця проживання має важливе значення для подальшого догляду за кошеням.