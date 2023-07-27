Kitten Chunks in jelly
Вологий корм для котів
Кіттен. Повнораціонний вологий корм для кошенят віком до 12 місяців
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1 x 85g
12 x 85g
М’яка текстура для кошенят
Оптимальний розмір шматочків, їх текстура та смаковий профіль для кошенят
Міцна імунна система
Підтримує розвиток здорової імунної системи кошенят за допомогою комплексу нутрієнтів з науково доведеною ефективністю, в т. ч. вітамінів Е і С.
Розвиток мозку
Збагачений омега-3 жирними кислотами (ДГК) для підтримання розвитку мозку та здорового зору кошенят.
М’ясо та субпродукти тваринного походження, екстракти рослинних протеїнів, злакові, субпродукти рослинного походження, мінеральні речовини, олії та жири, дріжджі.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін D3 - 220 MO; залiзо (3b103) - 4 мг; йод (3b202) - 0,4 мг; мiдь (3b405, 3b406) - 3,1 мг; марганець (3b502, 3b503, 3b504) - 1,1 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) - 11 мг
Аналітичні компоненти: вологість – 78,2%; сирий протеїн – 12%; сирий жир – 4%; сира зола – 1,7%; сира клітковина – 0,7%; Безазотисті екстрактивні речовини – 3,4%.
|Вік кошеняти (місяці)
|<1,5
|1,5
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|Вага кошеняти (кг)
|Мазер & Бебікет
|0.6 - 0.9
|0.8 - 1.2
|1.4 - 2.1
|1.8 - 2.75
|2.1 - 3
|2.4 - 3.9
|2.4 - 3.9
|2.7 - 4
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|Норма годування (пауч/день)
|Мазер & Бебікет
|2
|2.5
|3
|3.5
|3.5
|3.5
|3
|3
|3
|2.5
|2.5
|2.5
|Вік кошеняти (місяці)
|<1,5
|1,5
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|Вага кошеняти (кг)
|Мазер & Бебікет
|0.6 - 0.9
|0.8 - 1.2
|1.4 - 2.1
|1.8 - 2.75
|2.1 - 3
|2.4 - 3.9
|2.4 - 3.9
|2.7 - 4
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|Норма годування (грам/день)
|Мазер & Бебікет
|1 пауч + 18g
|1 пауч + 28g
|1 пауч + 41g
|1 пауч + 46g
|1 пауч + 49g
|1 пауч + 47g
|1 пауч + 44g
|1 пауч + 41g
|1 пауч + 38g
|1 пауч + 35g
|1 пауч + 32g
|1 пауч + 31g