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Чорно-біле зображення дорослого кота британської короткошерстої породи

Оптимальна вага починається зі здорових звичок

Оптимальна вага – запорука здоров’я та добробуту вашого кота. Нижче наведено чотири простих способи підтримувати його фізичну форму.

British Shorthair adult in black and white with Body Conditioning Score illustration

Оптимальну кондицію тіла можна виміряти не лише вагами

Зважування – не єдиний спосіб перевірити, чи має ваш кіт зайву вагу. Щоб дізнатися, чи вага вашого улюбленця в нормі, запитайте у свого ветеринарного лікаря, як користуватися шкалою оцінки фізичного стану.

Оптимальна кондиція тіла
British Shorthair adult jumping in black and white with a red ball with a stop watch illustration behind

Для забезпечення здорової фізичної активності необхідні ігри

Потрібно обов’язково виділяти час на ігри, щоб підтримувати тонус, фізичну активність і оптимальну вагу вашого кота. Кількість фізичних вправ залежить від таких факторів, як вік, вага та порода.

Здорова фізична активність
Чорно-біле зображення дорослого кота породи британська короткошерста

Правильні порціїї менші, ніж ви думаєте

Багато власників вважають, що їхньому коту потрібно більше їжі, ніж насправді. Через це багатьох котів перегодовують, що може призвести до появи зайвої ваги та інших проблем зі здоров’ям.

Правильні порції
Maine Coon kitten in black and white lying down in front of a growth curve illustration

Здоровий розвиток триває все життя

Схуднути складніше, ніж запобігти збільшенню ваги, тому важливо запроваджувати здорові звички й виховання вже з першого дня життя.

Здоровий ріст

Ветеринарні дієти

Satiety Weight Management

Satiety Weight Management

Diabetic

Diabetic

Diabetic

Diabetic

Успіх полягає не в досягненні «ідеальної ваги», а в попередженні набору зайвої ваги. Якщо остаточно не позбутися шкідливих звичок, вам не вдасться довго контролювати вагу тварини.

Александер Дж. Герман, професор ветеринарної медицини, фахівець з лікування дрібних тварин компанії Royal Canin, голова клініки Royal Canin Weight Management Clinic Ліверпульського університету, Велика Британія
Maine Coon adult standing in black and white on a white background

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