Оптимальна вага починається зі здорових звичок
Оптимальна вага – запорука здоров’я та добробуту вашого кота. Нижче наведено чотири простих способи підтримувати його фізичну форму.
Оптимальну кондицію тіла можна виміряти не лише вагами
Зважування – не єдиний спосіб перевірити, чи має ваш кіт зайву вагу. Щоб дізнатися, чи вага вашого улюбленця в нормі, запитайте у свого ветеринарного лікаря, як користуватися шкалою оцінки фізичного стану.
Для забезпечення здорової фізичної активності необхідні ігри
Потрібно обов’язково виділяти час на ігри, щоб підтримувати тонус, фізичну активність і оптимальну вагу вашого кота. Кількість фізичних вправ залежить від таких факторів, як вік, вага та порода.
Правильні порціїї менші, ніж ви думаєте
Багато власників вважають, що їхньому коту потрібно більше їжі, ніж насправді. Через це багатьох котів перегодовують, що може призвести до появи зайвої ваги та інших проблем зі здоров’ям.
Здоровий розвиток триває все життя
Схуднути складніше, ніж запобігти збільшенню ваги, тому важливо запроваджувати здорові звички й виховання вже з першого дня життя.
Ветеринарні дієти
Успіх полягає не в досягненні «ідеальної ваги», а в попередженні набору зайвої ваги. Якщо остаточно не позбутися шкідливих звичок, вам не вдасться довго контролювати вагу тварини.
Пошук ветеринарного лікаря
Якщо вас непокоїть стан здоров’я вашого кота, зверніться до ветеринарного лікаря за професійною консультацією.