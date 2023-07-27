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Diabetic

Diabetic

Вологий корм для котів

Діабетик Фелін. Повнораціонний дієтичний корм для котів при цукровому діабеті

Наявні розміри

1 x 85g

12 x 85g

Яка порція правильна?

НАЯВНІСТЬ

Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.

Контроль рівня глюкози

Спеціальна формула, яка допомагає контролювати рівень глюкози після вживання корму у котів із цукровим діабетом.

Високий вміст білка

Високий вміст білка у раціоні для підтримання м’язової маси (важливий показник для котів із цукровим діабетом).

Низький рівень крохмалю

Формула зі зниженим вмістом крохмалю

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

Diabetic – це повнораціонний дієтичний корм для котів, що сприяє регуляції рівня глюкози в крові. Корм містить вуглеводи з низьким глікемічним індексом. Показання: Цукровий діабет та кондиція тіла ≤ 6/9; Цукровий діабет та кондиція тіла ≤ 7/9, до досягнення контролю глікемії. Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація.

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р