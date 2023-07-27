Diabetic
Вологий корм для котів
Діабетик Фелін. Повнораціонний дієтичний корм для котів при цукровому діабеті
Наявні розміри
1 x 85g
12 x 85g
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Контроль рівня глюкози
Спеціальна формула, яка допомагає контролювати рівень глюкози після вживання корму у котів із цукровим діабетом.
Високий вміст білка
Високий вміст білка у раціоні для підтримання м’язової маси (важливий показник для котів із цукровим діабетом).
Низький рівень крохмалю
Формула зі зниженим вмістом крохмалю
|Вага (кг)
|Недостатня вага (г)
|Паучі
|Нормальна вага (г)
|Паучі
|Зайва вага
|Паучі
|2
|195
|2+1/2
|165
|2
|130
|1+1/2
|2,5
|230
|2+1/2
|190
|2
|155
|2
|3
|260
|3
|220
|2+1/2
|175
|2
|3,5
|290
|3+1/2
|245
|3
|195
|2+1/2
|4
|320
|4
|270
|3
|215
|2+1/2
|4,5
|350
|4
|290
|3+1/2
|235
|3
|5
|375
|4+1/2
|315
|3+1/2
|250
|3
|5,5
|405
|5
|335
|4
|270
|3
|6
|430
|5
|355
|4
|285
|3+1/2
|6,5
|455
|5+1/2
|380
|4+1/2
|300
|3+1/2
|7
|480
|5+1/2
|400
|4+1/2
|320
|4
|7,5
|500
|6
|420
|5
|335
|4
|8
|525
|6
|440
|5
|350
|4
|8,5
|550
|6+1/2
|460
|5+1/2
|365
|4+1/2
|9
|570
|6+1/2
|475
|5+1/2
|380
|4+1/2
|9,5
|595
|7
|495
|6
|395
|4+1/2
|10
|615
|7
|515
|6
|410
|5
|*м.с - мірний стакан
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
Diabetic – це повнораціонний дієтичний корм для котів, що сприяє регуляції рівня глюкози в крові. Корм містить вуглеводи з низьким глікемічним індексом. Показання: Цукровий діабет та кондиція тіла ≤ 6/9; Цукровий діабет та кондиція тіла ≤ 7/9, до досягнення контролю глікемії. Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація.