Поширені запитання

Перед початком продажу усі наші раціони проходять програму інтенсивного контролю якості, щоб забезпечити якість раціону та його безпеку. Перевіряється як сировина, так і готові продукти. Це необхідно для оцінювання складу поживних речовин, вітамінних та мінеральних компонентів.

Усі наші продукти виготовлено відповідно до найсуворіших стандартів якості, щоб гарантувати абсолютну безпеку.

Оскільки коти й собаки заслуговують на найкраще харчування, щоб мати добре самопочуття, Royal Canin бере на себе такі зобов'язання:

• Обирати постачальників сировини відповідно до найсуворіших специфікацій

• Перевіряти якість інгредієнтів, перш ніж їх буде затверджено до використання у продуктах Royal Canin

• Використовувати м'ясо тварин, яке визнано придатним для споживання людиною

• Контролювати якість сировини з моменту потрапляння на завод до стадії упаковки завдяки ретельному аналізу на всіх етапах

• Повністю відстежувати та ідентифікувати усі інгредієнти