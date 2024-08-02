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Поширені запитання

Maine Coon and German Shepherd adults standing in black and white on a white background

Bernese Mountain Dog adult sitting in black and white on a white background

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English Setter Puppy standing in black and white on a white background

Наша історія

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German shepherd puppy sitting in black and white on a white background

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Сталий розвиток посідає чільне місце в усіх аспектах щоденної діяльності Royal Canin в усьому світі.

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