Поширені запитання
Компанія Royal Canin забезпечує високу якість продукції завдяки тотальному контролю якості й безпеки на всіх ланках єдиного ланцюга:
Компанія Royal Canin не використовує жодних штучних барвників, синтетичних ароматизаторів чи стабілізаторів ароматів для виробництва раціонів. Проте існують природні варіації кольору інгредієнтів, що спричинює варіативність забарвлення крокет. У зв’язку з цим згідно з технологічними нормами у різних партіях продукції допускається колір крокет від світло-коричневого до темно-коричневого залежно від початкового кольору сировини. Це можна порівняти це з різноманітністю відтінків продуктів харчування, які Ви купуєте, наприклад м'яса, фруктів, овочів або соняшникової олії. При цьому відмінність у кольорі жодним чином не впливає на якість.
Інтенсивність аромату корму також може іноді варіюватись залежно від температури зберігання або умов доставки. З огляду на можливу тимчасову зміну інтенсивності аромату рекомендуємо Вам переводити своїх улюбленців із корму з попередньої упаковки на корм із нової упаковки того самого корму поступово – протягом 2-3 днів.
Якщо Ви вирішили перевести Вашого улюбленця на раціон Royal Canin з будь-якого типу годування (з іншого корму), необхідно здійснювати це поступово, адже системі травлення кота або собаки потрібен час для адаптації. Як правило, перехід на новий корм краще здійснювати протягом 7 днів у такий спосіб:
1-2-й день – 75% попереднього типу годування з додаванням 25% нового корму;
3-4-й день – 50% попереднього типу годування з додаванням 50% нового корму;
5-6-й день – 25% попереднього типу годування з додаванням 75% нового корму;
7-й день – 100% нового корму.
Зазначений спосіб переходу на раціон Royal Canin є орієнтовним і може відрізнятись залежно від стану здоров’я, віку, породи та інших індивідуальних показників Вашої тварини. Просимо звертатись до свого ветеринарного лікаря або до ТОВ «Рояль Канін Україна» на електронну адресу [email protected]. для отримання точної консультації щодо оптимального переходу Вашої тварини на новий корм.
Сухі раціони зберігають свою смакову привабливість протягом 1,5-2 місяців після відкривання упаковки. Корм бажано зберігати в оригінальній упаковці у місці, придатному для зберігання харчових продуктів. Воно має бути сухим і добре захищеним від перепадів температури, прямих сонячних променів і шкідників. Після кожного годування важливо ретельно закривати пакет, максимально видаляючи з нього повітря. Крім того, радимо обирати фасування корму відповідно до розміру тварини (наприклад, упаковка ємністю 10 кг може виявитися занадто великою для однієї кішки й потребуватиме тривалого зберігання).
Вологі раціони після відкривання упаковки повинні зберігатись у холодильнику, в оригінальній упаковці, щільно закриті чистою кришкою або харчовою плівкою. Після відкривання вони зазвичай зберігають свою смакову привабливість біля 48 годин, тому бажано не зберігати їх довше. Оскільки корм кімнатної температури більш привабливий для тварин, спробуйте нагріти його, перш ніж згодувати коту чи собаці.
Крім того, не забувайте регулярно мити миску свого улюбленця і ретельно споліскувати її чистою водою, адже рештки їжі можуть приваблювати бактерій і комах.
Перехід з одного раціону Royal Canin на інший рекомендуємо здійснювати поступово протягом 2-4 днів, оскільки системі травлення кота або собаки потрібен час для адаптації:
1-й день - 75% попереднього раціону з додаванням 25% нового раціону;
2-й день - 50% попереднього раціону з додаванням 50% нового раціону;
3-й день - 25% попереднього раціону з додаванням 75% нового раціону;
4-й день – 100% нового раціону.
Домашні тварини, особливо коти, можуть бути чутливими до найменших змін у раціоні. Проте наші дослідження смаку засвідчили перевагу дієтичних раціонів.
Для поступового переходу від однієї упаковки корму до іншої придбайте нову упаковку за тиждень, щоб змішати її з поточним кормом.
Продукція Royal Canin переважно реалізується в зоомагазинах, ветеринарних клініках або інтернет-зоомагазинах. Наразі фізіологічні раціони можна придбати в нашому інтернет-магазині https://royalcaninshop.com.ua/ua/ Ветеринарні дієти - у партнерів.
Продукти Royal Canin, а саме фізіологічні раціони можна придбати в нашому інтернет-магазині https://royalcaninshop.com.ua/ua/
Фінансова звітність ТОВ «Рояль Канін Україна» за 2023 рік доступна за посиланням.Ви можете також ознайомитись із звітністю за 2022, 2021 та 2020 рік.
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