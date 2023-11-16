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Дорослий золотистий ретривер, що стоїть, у відтінках сірого на білому тлі

Піклування про здоров’я собаки

Що більше ви знаєте про здоров’я та харчові потреби вашого собаки, то краще зможете про нього піклуватися. Ознайомтеся зі статтями, інформацією та рекомендаціями нижче.

Цуценя австралійської вівчарки, що сидить, у відтінках сірого на білому тлі

Найкращий початок життя

Отримайте практичні поради щодо того, як подбати про здоров’я цуценяти протягом його перших тижнів і місяців життя.
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Чорно-біле зображення дорослих золотистих ретриверів

Оптимальна вага починається зі здорових звичок

Оптимальна вага – запорука здоров’я та добробуту вашого собаки. Дізнайтеся більше про чотири простих способи, завдяки яким ви зможете підтримувати оптимальну вагу та хорошу фізичну форму вашого собаки.

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Цуценя такси, що стрибає, у відтінках сірого на білому тлі
Цуценя лабрадора ретривера, що граючись нахилилося до землі, у відтінках сірого

Бажаєте завести собаку?

Перш ніж завести собаку, вам потрібно багато про що дізнатись.
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Breed health nutrition range pack shot

Пошук відповідного корму для собаки

Кожен раціон розроблено з метою забезпечити вашому собаці харчування з урахуванням його потреб, розміру, особливостей породи, віку та способу життя.
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Дорослий йоркширський тер’єр у відтінках сірого на білому тлі

Здорове харчування

Наші розробки ґрунтуються на глибокому науковому розумінні здоров’я та харчування домашніх тварин..

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Цуценя англійського сетера, що сидить, у відтінках сірого на білому тлі

Як піклуватися про здоров’я собаки

Поради щодо забезпечення найкращого догляду за собакою на кожному етапі його життя.

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