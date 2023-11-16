Піклування про здоров’я собаки
Що більше ви знаєте про здоров’я та харчові потреби вашого собаки, то краще зможете про нього піклуватися. Ознайомтеся зі статтями, інформацією та рекомендаціями нижче.
Найкращий початок життя
Отримайте практичні поради щодо того, як подбати про здоров’я цуценяти протягом його перших тижнів і місяців життя.
Оптимальна вага починається зі здорових звичок
Оптимальна вага – запорука здоров’я та добробуту вашого собаки. Дізнайтеся більше про чотири простих способи, завдяки яким ви зможете підтримувати оптимальну вагу та хорошу фізичну форму вашого собаки.
Дізнайтеся більше про породи собак
Пошук порід
Пошук відповідного корму для собаки
Кожен раціон розроблено з метою забезпечити вашому собаці харчування з урахуванням його потреб, розміру, особливостей породи, віку та способу життя.
Здорове харчування
Наші розробки ґрунтуються на глибокому науковому розумінні здоров’я та харчування домашніх тварин..
Як піклуватися про здоров’я собаки
Поради щодо забезпечення найкращого догляду за собакою на кожному етапі його життя.
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