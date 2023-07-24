Здорове харчування для собак
Кожну формулу розроблено, щоб забезпечити вашого собаку харчуванням, спеціально розробленим відповідно до його потреб, враховуючи його розмір, особливості породи, вік та спосіб життя.
0–1 рік
Цуценя
Гама раціонів, що допомагають зміцнювати природні захисні сили організму, підтримують здоровий ріст і сприяють розвитку травної системи.
Від 1 до 7 років
Дорослий
Здорове харчування, що враховує особливості породи та фізичного стану дорослого собаки та задовольняє його специфічні потреби.
Старше 7 років
Зрілий
Раціони розроблено з урахуванням специфічних харчових потреб зрілого собаки.
Маєте породистого собаку?
Забезпечте свого собаку харчуванням, що відповідає його потребам.