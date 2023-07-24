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Здорове харчування для собак

Кожну формулу розроблено, щоб забезпечити вашого собаку харчуванням, спеціально розробленим відповідно до його потреб, враховуючи його розмір, особливості породи, вік та спосіб життя.

Дорослий кокер-спанієль, що сидить, у відтінках сірого на білому тлі

Наша гама ветеринарних дієт

Вcі ветеринарні дієти
Дорослий собака й цуценя йоркширського тер’єра, що стоять, у відтінках сірого на білому тлі

Наша гама раціонів для собак

Всі раціони для собак
Цуценя лабрадора, що стоїть, у відтінках сірого на білому тлі
0–1 рік

Цуценя

Гама раціонів, що допомагають зміцнювати природні захисні сили організму, підтримують здоровий ріст і сприяють розвитку травної системи.
Раціони для цуценят
Дорослий собака породи чихуахуа, що стоїть, у відтінках сірого на білому тлі
Від 1 до 7 років

Дорослий

Здорове харчування, що враховує особливості породи та фізичного стану дорослого собаки та задовольняє його специфічні потреби.
Раціони для дорослих собак
Дорослий англійський спрингер-спанієль, що лежить, у відтінках сірого на білому тлі
Старше 7 років

Зрілий

Раціони розроблено з урахуванням специфічних харчових потреб зрілого собаки.
Раціони для зрілих собак
Breed health nutrition range pack shot

Маєте породистого собаку?

Забезпечте свого собаку харчуванням, що відповідає його потребам.
Раціони для собак окремих порід