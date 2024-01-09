Харчування для чистопородних собак
У Royal Canin ми переконані, що кожний собака унікальний. Ми вивчаємо притаманні різним породам особливості і об'єднуємо наукові знанння у сфері здорового харчування, отримані від експертів - дієтологів і ветеринарів, щоб створити продумані до найдрібніших деталей раціони для вашого чистопородного собаки.
Раціони Breed Health Nutrition® містять оптимальний баланс поживних речовин для чистопородних собак та відрізняються розмірами, формою та текстурою крокет адаптованих до унікальної будови щелеп та способу захоплення корму.
Різні породи, різне харчування
Золотистий ретривер та лабрадор-ретривер мають спільну частину назви породи, але між ними більше відмінностей, ніж вам може здаватися. Саме тому важливо забезпечити кожній із цих порід індивідуальне харчування.
Лабрадор-ретривер
Золотистий ретривер
Харчування, що унікальне, як і ваш собака
Компанія Royal Canin розробила раціони для різних порід собак.