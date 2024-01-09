Реєструйся та отримуй знижку 15% в офіційному інтернет-магазині

Зареєструватись
Різні породи. Різне харчування.

Харчування для чистопородних собак

У Royal Canin ми переконані, що кожний собака унікальний. Ми вивчаємо притаманні різним породам особливості і об'єднуємо наукові знанння у сфері здорового харчування, отримані від експертів - дієтологів і ветеринарів, щоб створити продумані до найдрібніших деталей раціони для вашого чистопородного собаки. 

Раціони Breed Health Nutrition® містять оптимальний баланс поживних речовин для чистопородних собак та відрізняються розмірами, формою та текстурою крокет адаптованих до унікальної будови щелеп та способу захоплення корму.

Різні породи, різне харчування

Золотистий ретривер та лабрадор-ретривер мають спільну частину назви породи, але між ними більше відмінностей, ніж вам може здаватися. Саме тому важливо забезпечити кожній із цих порід індивідуальне харчування.

Golden retriever adult outside in long grass

Лабрадор-ретривер

Представники обох порід мають ножицеподібний прикус, проте лабрадор-ретривери зазвичай споживають корм швидко, тож для них краще підходять крокети, що стимулюють собак до розгризання та сповільнюють споживання корму.
 
Лабрадорів вивели для того, щоб вони могли плавати у холодних водах Атлантичного океану, тому вони намагаються отримувати як можна більше калорій. Раціон з контрольованою калорійністю може допомогти їм уникнути набору зайвої ваги.

Labrador Retriever adult lying down in grass with a stick

Золотистий ретривер

Золотисті ретривери мають схильність до серцево-судинних захворювань, тож їм потрібне харчування, що підтримує роботу серця.
 
Попри зовнішню схожість, лабрадор-ретривер та золотистий ретривер отримують значні переваги від харчування, розробленого з урахуванням особливостей кожної породи.
 

Puppy and adult Golden Retrievers lying down outdoors in grass
Dachshund adult lying down in black and white on a white background

Харчування, що унікальне, як  і ваш собака

Компанія Royal Canin розробила раціони для різних порід собак.

Де придбати

Дізнайтесь більше про свого собаку

Отримайте детальну інформацію про більш ніж 300 порід собак
Переглянути всі породи
Poodle Adult sitting in black and white on a white backgorund