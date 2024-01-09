Харчування для чистопородних собак

Представники обох порід мають ножицеподібний прикус, проте лабрадор-ретривери зазвичай споживають корм швидко, тож для них краще підходять крокети, що стимулюють собак до розгризання та сповільнюють споживання корму.

Лабрадорів вивели для того, щоб вони могли плавати у холодних водах Атлантичного океану, тому вони намагаються отримувати як можна більше калорій. Раціон з контрольованою калорійністю може допомогти їм уникнути набору зайвої ваги.