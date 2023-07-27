Chihuahua
Вологий корм для собак
Чихуахуа Едалт. Повнораціонний вологий корм для дорослих собак породи чихуахуа віком від 8 місяців
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1 x 85g
12 x 85g
Здоров'я шкіри та якість шерсті
Раціон містить поживні речовини, що допомагають підтримувати здоров'я шкіри та якість шерсті.
Здорове травлення
Раціон допомагає підтримувати здоров'я травної системи.
Висока смакова привабливість
Допомагає задовольнити апетит чихуахуа.
Адаптована текстура
Адаптована текстура
М’ясо та субпродукти тваринного походження, субпродукти рослинного походження, злакові, олії та жири, мінеральні речовини, вуглеводи.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін D3 - 200 ME; залізо - 8 мг; йод - 0,2 мг; мідь - 1,9 мг; марганець - 2,6 мг; цинк - 26 мг; технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження - 2 г.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 8,5%; сирий жир - 5,6%; сира зола - 2,1%; сира клітковина - 1,4%; вологість - 79%.
|Вага (кг)
|1
|2
|3
|пауч (1=85г)
|1+1/3
|2+1/3
|3
|пауч + сухий корм Royal Canin Chihuahua adult
|1/2 + 17 г
|1/2 + 37 г
|1/2 + 54 г