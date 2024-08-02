Подбайте про здоров’я свого улюбленця. Зробіть його щасливим
Отримайте поради з харчування й підтримки здоров’я, які допоможуть захистити вашого кота на всіх етапах його життя. Ознайомтеся зі статтями, інформацією та посібниками нижче.
Найкращий початок життя
Отримайте практичні поради щодо того, як подбати про здоров’я кошеняти протягом його перших тижнів і місяців життя.
Оптимальна вага починається зі здорових звичок
Оптимальна вага – запорука здоров’я та добробуту вашого кота. Дізнайтеся більше про чотири простих способи підтримувати його фізичну форму.
Дізнайтеся більше про породи котів
Пошук порід
Пошук відповідного корму для кота
Кожен раціон розроблено з урахуванням харчових потреб вашого кота, пов'язаних із особливостями здоров'я, породи та способу життя.
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Оберіть потрібний раціон
1
Розкажіть про свого улюбленця
2
Отримайте індивідуальні рекомендації
3
Спостерігайте за змінами у здоров'ї свого улюбленця
Як піклуватися про здоров’я кота
Поради щодо забезпечення найкращого догляду за котом на кожному етапі йогожиття.
Здорове харчування для кота
Наші розробки ґрунтуються на глибокому науковому розумінні здоров’я та харчування домашніх тварин, яке постійно вдосконалюється.
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