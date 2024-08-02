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Подбайте про здоров’я свого улюбленця. Зробіть його щасливим

Отримайте поради з харчування й підтримки здоров’я, які допоможуть захистити вашого кота на всіх етапах його життя. Ознайомтеся зі статтями, інформацією та посібниками нижче.

Кошеня мейн-куна, що лежить, у відтінках сірого на білому тлі

Найкращий початок життя

Отримайте практичні поради щодо того, як подбати про здоров’я кошеняти протягом його перших тижнів і місяців життя.
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Чорно-біле зображення дорослого кота британської короткошерстої породи, що стоїть

Оптимальна вага починається зі здорових звичок

Оптимальна вага – запорука здоров’я та добробуту вашого кота. Дізнайтеся більше про чотири простих способи підтримувати його фізичну форму.

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Дізнайтеся більше про породи котів

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Дорослий мейн-кун, що стоїть, у відтінках сірого на білому тлі

Бажаєте завести кота?

Перш ніж завести кота, вам потрібно багато про що дізнатись. 

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Дорослий канадський сфінкс у відтінках сірого на білому тлі
Breed health nutrition range pack shot

Пошук відповідного корму для кота

Кожен раціон розроблено з урахуванням харчових потреб вашого кота, пов'язаних із особливостями здоров'я, породи та способу життя.
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Оберіть потрібний раціон
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Оберіть потрібний раціон

1

Розкажіть про свого улюбленця

2

Отримайте індивідуальні рекомендації

3

Спостерігайте за змінами у здоров'ї свого улюбленця

Обрати індивідуальний раціон
Дорослий мейн-кун, що сидить, у відтінках сірого на білому тлі

Як піклуватися про здоров’я кота

Поради щодо забезпечення найкращого догляду за котом на кожному етапі йогожиття.
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Дорослий канадський сфінкс у відтінках сірого на білому тлі

Здорове харчування для кота

Наші розробки ґрунтуються на глибокому науковому розумінні здоров’я та харчування домашніх тварин, яке постійно вдосконалюється.

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