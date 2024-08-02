Здоров’я – понад усе
З 1968 року ми вивчаєм унікальні потреби котів та собак до дрібниць. За цей час ми дізналися, що навіть невеликі зміни у раціоні можуть значно впливати на життя та здоров'я вашого улюбленця.
Що таке здорове харчування?
Кожна формула раціону розроблена для забезпечення необхідної кількості природних антиоксидантів, вітамінів, клітковини, пребіотиків та мінералів, які є життєвоважливими для підтримання здоров'я вашого улюбленця.
Оберіть потрібний раціон
Розкажіть про свого улюбленця
Отримайте індивідуальні рекомендації
Спостерігайте за змінами у здоров'ї свого улюбленця
Формули, розроблені з урахуванням особливих потреб
Для прикладу розглянемо породні особливості німецьких вівчарок: всім подобаються ці собаки за їх відвагу, відданість та розум. Але якими б фізично сильними та розумними не були представники цієї породи, для них є характерним чутливе травлення. Тому ми розробили формулу яка містить легкозасвоювані білки та спеціально підібрані види клітковини, щоб зовнішня сила собак цієї породи була підкріплена відмінним здоров'ям.
Харчування з урахуванням особливостей породи
Джек-рассел-тер'єр у відмінній фізичній формі здатен підстрибувати на висоту, що в шість разів перевищує його власний зріст. Щоб повністю розкрити потенціал такого собаки, необхідний раціон зі спеціально відібраними протеїнами й антиоксидантами, який би повністю задовольняв унікальні потреби цієї породи.
Унікальні формули для унікальних потреб
Багато домашніх улюбленців вирізняються унікальною будовою щелеп та особливостями у поведінці, що може створювати труднощі під час споживання корму. Саме тому ми не лише створюємо формули з урахуванням особливих харчових потреб, але й розробляємо форму і текстуру кожної крокети, що дає нам змогу враховувати індивідуальні потреби кожного улюбленця.
Результат
Результат нашої роботи - харчування, що максимально враховує особливості здоров'я кожної тварини. Ваш улюбленець отримує повнораціонний і збалансований комплекс поживних речовин, в тому числі амінокислот, необхідних для розвитку сильних м'язів, підтримання здоров'я та імунної системи. Ми забезпечуємо його енергією, що дає змогу вести активне і здорове життя.
Здорове харчування
Здоров'я кожного кота та собаки так само унікальне, як і вони самі. Однак потреби, пов'язані з особливостями здоров'я, дуже часто визначаються розмірами, породою або способом життя тварини. Дізнайтеся, як наші гами раціонів можуть допомогти кожному домашньому улюбленцю підтримувати його здоров'я.
Харчування для котів
Харчування для собак
Здоров’я – понад усе
З 1968 року ми вивчаєм унікальні потреби котів та собак до дрібниць. За цей час ми дізналися, що навіть невеликі зміни у раціоні можуть значно впливати на життя та здоров'я вашого улюбленця.
Що таке здорове харчування?
Кожна формула раціону розроблена для забезпечення необхідної кількості природних антиоксидантів, вітамінів, клітковини, пребіотиків та мінералів, які є життєвоважливими для підтримання здоров'я вашого улюбленця.
Оберіть потрібний раціон
Розкажіть про свого улюбленця
Отримайте індивідуальні рекомендації
Спостерігайте за змінами у здоров'ї свого улюбленця
Формули, розроблені з урахуванням особливих потреб
Для прикладу розглянемо породні особливості німецьких вівчарок: всім подобаються ці собаки за їх відвагу, відданість та розум. Але якими б фізично сильними та розумними не були представники цієї породи, для них є характерним чутливе травлення. Тому ми розробили формулу яка містить легкозасвоювані білки та спеціально підібрані види клітковини, щоб зовнішня сила собак цієї породи була підкріплена відмінним здоров'ям.
Харчування з урахуванням особливостей породи
Джек-рассел-тер'єр у відмінній фізичній формі здатен підстрибувати на висоту, що в шість разів перевищує його власний зріст. Щоб повністю розкрити потенціал такого собаки, необхідний раціон зі спеціально відібраними протеїнами й антиоксидантами, який би повністю задовольняв унікальні потреби цієї породи.
Унікальні формули для унікальних потреб
Багато домашніх улюбленців вирізняються унікальною будовою щелеп та особливостями у поведінці, що може створювати труднощі під час споживання корму. Саме тому ми не лише створюємо формули з урахуванням особливих харчових потреб, але й розробляємо форму і текстуру кожної крокети, що дає нам змогу враховувати індивідуальні потреби кожного улюбленця.
Результат
Результат нашої роботи - харчування, що максимально враховує особливості здоров'я кожної тварини. Ваш улюбленець отримує повнораціонний і збалансований комплекс поживних речовин, в тому числі амінокислот, необхідних для розвитку сильних м'язів, підтримання здоров'я та імунної системи. Ми забезпечуємо його енергією, що дає змогу вести активне і здорове життя.
Здорове харчування
Здоров'я кожного кота та собаки так само унікальне, як і вони самі. Однак потреби, пов'язані з особливостями здоров'я, дуже часто визначаються розмірами, породою або способом життя тварини. Дізнайтеся, як наші гами раціонів можуть допомогти кожному домашньому улюбленцю підтримувати його здоров'я.