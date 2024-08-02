Здорове харчування

Для прикладу розглянемо породні особливості німецьких вівчарок: всім подобаються ці собаки за їх відвагу, відданість та розум. Але якими б фізично сильними та розумними не були представники цієї породи, для них є характерним чутливе травлення. Тому ми розробили формулу яка містить легкозасвоювані білки та спеціально підібрані види клітковини, щоб зовнішня сила собак цієї породи була підкріплена відмінним здоров'ям.