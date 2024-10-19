Здорове харчування з урахуванням особливих потреб та чутливостей котів
ДОГЛЯД ЗА КОТАМИ. ОСОБЛИВІ ПОТРЕБИ
Залежно від породи та способу життя коти потребують відповідного догляду. Багато дорослих тварин можуть мати чутливості, пов'язані з вагою, утворенням грудочок шерсті тощо. Коти - загадкові створіння, тому не завжди буває легко виявити та діагностувати їхні особливі потреби, проте у будь-якому разі важливо забезпечити їм найкращий догляд, щоб максимально підтримати здоров'я та якість житття.
Одна особлива потреба, одне цілеспрямоване рішення
Наша лінійка кормів FELINE CARE NUTRITION™ містить спеціально розроблені формули раціонів, які враховують особливі потреби котів й водночас підтримують загальне здоров'я та якість їхнього життя.
Кожен продукт містить відібрані для їх цільової дії поживні речовини, які забезпечують ефективні науково доведені результати.
Appetite Control Care
Ваш кіт постійно випрошує корм?
Іноді коти продовжують випрошувати корм у період між годуванннями. Якщо ви даватимете корм щоразу, коли кіт про це просить, існує ризик переїдання, що може спровокувати чимало проблем зі здоров'ям. До того ж вам буде складно відновити контроль над здоровою вагою тіла тварини.
Раціони ROYAL CANIN® APPETITE CONTROL CARE доступні у вигляді сухого та вологого корму, які допомагають задовольнити апетит і підтримувати оптимальну вагу вашого кота.
Додаткові поради:
- Використання інтерактивної годівниці для заохочення повільного споживання корму та розумової стимуляції..
- Допомагає обмежити набір зайвої ваги
Light Weight Care
Ви помітили, що ваш кіт набирає вагу?
Коти, що мають зайву вагу, схильні до підвищеного ризику серйозних проблем зі здоров'ям, вони ведуть менш активний спосіб життя. Тому дуже важливо підтримувати здорові звички, особливо якщо ви помітили ранні ознаки того, що ваш кіт набирає зайву вагу.
Раціони ROYAL CANIN® LIGHT WEIGHT CARE доступні у вигляді сухого та вологого корму, розроблені для обмеження набору ваги та підтримання здорової кондиції тіла.
Додаткові поради:
- Враховуйте додаткові ласощі як частину щоденної норми харчування вашого кота.
Використовуйте годівниці-головоломки для заохочення повільного споживання корму та розумової стимуляції.
Знаходьте час погратися з котом кілька разів на день
Hair & Skin Care
У вашого кота свербіж або тьмяна шерсть?
Правильно підібраний раціон допоможе підтримати здоров'я шерсть вашого кота, водночас заспокоюючи чутливу шкіру.
Раціони ROYAL CANIN® HAIR & SKIN CARE пропонують сухі та волоі корми, розроблені для підтримання здоров'я шкіри та блиску шерсті.of your cat’s coat also reflect your cat’s overall health condition.
Urinary Care
Чи змінилися звички сечовипускання у вашого кота?
Зміни звичок вашого кота щодо споживання води або сечовипускання (наприклад, сечовипускання за межами лотка або зміна кольору чи запаху сечі) можуть бути ознакою того, що ваш кіт відчуває дискомфорт.
Раціони ROYAL CANIN® URINARY CARE доступні у вигляді сухого та вологого корму, розроблені для підтримання здоров'я сечовивідних шляхів.
Додаткові поради:
- Надайте коту доступ до кількох джерел питної води..
- Тримайте миски з водою подалі від людних і галасливих місць та подалі від мисок із кормом.
- Забезпечте коту вільний доступ до лотка і підтримуйте в ньому чистоту
Digestive Care
У вашого кота спостерігаються ознаки травного розладу?
Здорова травна система є основою загального здоров'я вашого кота. За належного функціонування вона абсорбує життєво важливі поживні речовини, необхідні для підтримання основних функцій організму.
Зміна звичок у харчуванні може бути ознакою того, що ваш кіт має проблеми з травленням.
Додаткові поради:
- Використання годівниці-головоломки для заохочення повільного споживання корму та з думкою про навколишнє середовище.
Hairball Care
Ви помітили, що ваш кіт заковтує шерсть?
Коли ваш кіт вилизує свою шерсть, відмерлі волосини чіпляються за сотні сосочків (маленькі гачки на язиці) й потрапляють у шлунок під час ковтання. Іноді шерсть, що потрапляє в шлунок кота, може утворювати грудочки, що призводить до дискомфорту або навіть більш серйозних проблем.
Раціони ROYAL CANIN® HAIRBALL CARE доступні у вигляді сухого та вологого корму, розроблені для зменшення утворенню грудочок шерсті.
Додаткові поради:
- Brushing your cat regularly with a brush or a grooming glove.
- Making sure your cat always has access to fresh, clean water.
Наш шлях до вуглецевої нейтральності
Продукти лінійки ROYAL CANIN® FELINE CARE NUTRITION сертифіковані як вуглецево-нейтральні. У такий спосіб ми робимо свій внесок у глобальну боротьбу зі зміною клімату.
Вуглецеву нейтральність кожного продукту сертифіковано компанією SCS Global Services відповідно до всесвітньо визнаного стандарту вуглецевої нейтральності PAS 2060.
Щоб зрозуміти та контролювати вуглецевий слід ROYAL CANIN, ми оцінили викиди парникових газів кожного окремого продукту з моменту його розробки до моменту, коли його з'їсть ваш кіт, а упаковку ви викинете. Щоб дотримуватися взятих на себе зобов'язань, нашим найвищим пріоритетом є термінове скорочення викидів парникових газів. Для цього ми будемо діяти за такими напрямками:
• Перехід на відновлювану електроенергію
• Закупівля екологічно чистих інгредієнтів та зміна рецептури продукції для переходу на рецепти з меншою вуглецевою інтенсивністю
• Зменшення відходів та підвищення рівня переробки.
• Крім того, ми працюватимемо над впровадженням кліматично-розумної бізнес-трансформації, щоб інтегрувати клімат у нашу бізнес-модель і нести відповідальність за скорочення викидів парникових газів як всередині компанії, так і за її межами.
• Для залишкових викидів, які ми не можемо повністю скоротити, й з огляду на те, що наслідки зміни клімату вимагають негайних дій, наш бренд купує високоякісні сертифіковані вуглецеві кредити, засновані на видаленні відходів.