Здорове харчування з урахуванням особливих потреб та чутливостей котів

Ваш кіт постійно випрошує корм?

Іноді коти продовжують випрошувати корм у період між годуванннями. Якщо ви даватимете корм щоразу, коли кіт про це просить, існує ризик переїдання, що може спровокувати чимало проблем зі здоров'ям. До того ж вам буде складно відновити контроль над здоровою вагою тіла тварини.

Раціони ROYAL CANIN® APPETITE CONTROL CARE доступні у вигляді сухого та вологого корму, які допомагають задовольнити апетит і підтримувати оптимальну вагу вашого кота.

Додаткові поради:



Використання інтерактивної годівниці для заохочення повільного споживання корму та розумової стимуляції..