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Digest Sensitive Gravy

Digest Sensitive Gravy

Вологий корм для котів

Дайджест Сенситів Кер соус. Повнорацiонний вологий корм (шматочки в соусі) для дорослих котів віком від 12 місяців із чутливою травною системою

Наявні розміри

1 x 85g

12 x 85g

Яка порція правильна?

Зменшення запаху фекалій, висока перетравність

Має високу перетравність та допомагає зменшити запах фекалій.

Здоров’я сечовидільної системи

Допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи.

Підтримання оптимальної ваги

Допомагає підтримувати оптимальну вагу.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р