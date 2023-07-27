Digest Sensitive Gravy
Вологий корм для котів
Дайджест Сенситів Кер соус. Повнорацiонний вологий корм (шматочки в соусі) для дорослих котів віком від 12 місяців із чутливою травною системою
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1 x 85g
12 x 85g
Зменшення запаху фекалій, висока перетравність
Має високу перетравність та допомагає зменшити запах фекалій.
Здоров’я сечовидільної системи
Допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи.
Підтримання оптимальної ваги
Допомагає підтримувати оптимальну вагу.
М’ясо та субпродукти тваринного походження, злакові, субпродукти рослинного походження, мінеральні речовини, екстракти рослинних протеїнів, вуглеводи.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін D3: 200 MO, E1 (залiзо): 3,6 мг, E2 (йод): 0,35 мг, E4 (мiдь):2,8 мг, E5 (марганець): 1 мг, E6 (цинк): 11 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження: 2 г.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн: 9,5% - сирий жир: 4% - сира зола: 1,7% - сира клітковина: 0,6% -вологість: 80,5%.
|Вага
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|Тільки вологий корм
|2
|2 + 1/2
|3
|3 + 1/2
|Вологий корм пауч + сухий корм Royal Canin Digestive Care
|1 пауч + 23 г
|1 пауч + 32 г
|1 пауч + 41 г
|1 пауч + 50 г