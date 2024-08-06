Стати власником цуценяти — це так захопливо: теплі обійми, веселі ігри та пестощі, а ще організація простору та часу, виховання, забезпечення правильного харчування. Ви помітили, як швидко воно росте? Дійсно протягом першого року життя з цуценям відбувається стільки всього, воно переживає як фізичні, так і когнітивні зміни.

Незалежно від того, чи ви новачок у догляді за цуценятами, чи просто хочете пригадати інформацію, наші рекомендації з догляду мають на меті допомогти вам виростити цуценя здоровим і забезпечити йому здоровий старт у житті.

