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Рекомендації з догляду за цуценятами

Стати власником цуценяти — це так захопливо: теплі обійми, веселі ігри та пестощі, а ще організація простору та часу, виховання, забезпечення правильного харчування. Ви помітили, як швидко воно росте? Дійсно протягом першого року життя з цуценям відбувається стільки всього, воно переживає як фізичні, так і когнітивні зміни.

Незалежно від того, чи ви новачок у догляді за цуценятами, чи просто хочете пригадати інформацію, наші рекомендації з догляду мають на меті допомогти вам виростити цуценя здоровим і забезпечити йому здоровий старт у житті.

Цуценя веймаранера гуляє в лісі

 

Швидкі темпи росту та розвитку цуценяти - це випробування для молодого активного організму. Мірою росту розмір вашого цуценяти, його здатність до навчання та поведінка можуть змінюватися.

Корм, що відповідає харчовим потребам цуценяти у цей період, матиме вплив на його здоров’я у дорослому віці. Якщо ви добре знаєте, яка харчова підтримка потрібна вашому цуценяті – відповідно до його розміру, віку та породи – це допоможе вам закласти міцну основу для його здоров’я у майбутньому.

Наші рекомендації з догляду містять важливу інформацію, необхідну для кращої взаємодії цуценяти із вами та світом.

Органи чуття

Цуценята вперше розплющують очі наприкінці другого тижня життя. Слух розвивається до восьми тижнів. Дорослий собака може чути частоти, що в два з половиною рази вищі за ті, що сприймає людина.

Імунітет і захисні сили організму

У перші шість місяців  ще незріла імунна система цуценяти захищає його від мільйонів мікробів.

Здорові кістки

У перший рік життя кістки вашого цуценяти повинні рости та розвиватись, щоб стати в чотири рази міцнішими за бетон.

Стрімке зростання

Протягом перших двох тижнів маса тіла цуценяти зазвичай збільшується на 5-10% щодня.

Оберіть корм для свого цуценяти

Скористайтесь чат-ботом, щоб обрати корм, який відповідає потребам вашого цуценяти.

🔴 Розрахуйте необхідну порцію збалансованого корму.
🔴 Дізнайтеся ціну харчування на добу.

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Корм для кошеняти
Здорове харчування для цуценят

Здорове харчування для цуценят

Харчування для цуценят від ROYAL CANIN® підтримує їхній ріст і розвиток, оскільки забезпечує їх усіма поживними речовинами, необхідними в перший рік життя.


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2. Підготовка до появи цуценяти

Без певної попередньої підготовки перші дні цуценяти у вашій оселі можуть виявитися трохи  неорганізованими. Проте не лише ви призвичаюєтесь до нових реалій, цуценя також вчиться жити без матері, братів і сестер. Також воно має звикнути до нового середовища. Знання потреб вашого цуценяти може полегшити цей перехідний період для вас обох.


 

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3. Годування цуценят та забезпечення їх харчових потреб

Ви стурбовані і не знаєте, чим або  як годувати цуценя, щоб забезпечити йому здорове майбутнє? 

Корм для цуценят повинен відповідати унікальним харчовим та енергетичним потребам кожного періоду росту. 

Із наших рекомендацій ви дізнаєтеся про харчові та енергетичні потреби вашого цуценяти, щоб прийняти правильне рішення щодо харчування, яке матиме на меті підтримання здоров’я вашого улюбленця.


 

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Оберіть потрібний раціон

1

Розкажіть про свого улюбленця

2

Отримайте індивідуальні рекомендації

3

Підтримайте здоров'я свого улюбленця за допомогою правильного раціону

Обрати індивідуальний раціон

 

МАЛЬТІЙСЬКЕ_ЦУЦЕНЯ__ЕМБЛЕМАТИК

4. Догляд за цуценям

У перші тижні життя цуценяти візит до ветеринарного лікаря допоможе знизити ризик багатьох захворювань. Для представників деяких порід може знадобитися перший сеанс стрижки. Такі візити матимуть позитивний вплив, адже вони готуватимуть цуценя до регулярної взаємодії зі світом.

Упродовж перших місяців життя багато чого траплятиметься вперше для вашого улюбленця, він шукатиме у вас захисту та настанов. Стосунки, які ви побудували, значною мірою полегшать стрес від незнайомих ситуацій, а корисні перевірені поради, допоможуть зміцнити довіру між вами і твариною.


 

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